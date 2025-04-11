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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 11-4-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

يستمر صعود الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 11-4-2025،داخل محلات الصاغة المصرية بمقدار 1200 جنيه.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وكان آخر سعر سجله الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة المصرية؛ محققا بذلك 37.2 ألف جنيها للبيع و 37.4 ألف جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة مقدار 150 جنيها في المتوسط داخل محلات الصاغة بمختلف الاعيرة الذهبية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

استمر صعود سعر جرام الذهب داخل محلات الصاغة المصرية مقدار 255 جنيها علي الأقل منذ الأربعاء الماضي وحتي نهاية تداولات اليوم الجمعة الموافق 11-4 -2025، ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية. 

سعر الذهب اليوم في القاهرة

وفقا لأخر تحديث لأسعار الذهب في مصر والتي قفزت بصورة غير مسبوقة منذ اعلان زيادات أسعار المحروقات صبيحة اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم الجمعة

وسجل سعر عيار 24  الأكثر قيمة نحو 5314 جنيها للبيع و5342 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم الجمعة

وبلغ سعر عيار 21 الأعلى انتشارا نحو 4650 جنيها للبيع  و4675 جنيها للشراء.

سعر عيار 18اليوم الجمعة

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3985 جنيها للبيع و 4007 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم الجمعة

وبلغ عيار 14 الأقل فئة نحو 3100 جنيها للبيع و3116 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3229 دولار للبيع و 3230 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.2 ألف جنيها للبيع و 37.4 ألف جنيها للشراء.

مصنعية الذهب

وفقا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب علي أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيها بما لايجاوز 200 جنيها بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

ويعتبر الذهب وفقا لمحللين وخبراء؛ بأنه مخزنا للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.

يلجأ المستهلكون عادة في أوقات الكساد وارتفاع نسب التضخم لإكتناز الثروات والحفاظ علي قيمة المدخرات والأموال في أحلك الظروف الاقتصادية.

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