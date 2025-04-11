ضد زيزو.. إعلامي يطالب الزمالك بتقديم شكوى تغيب وهروب| ما القصة؟

غاب أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مران الفريق، اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادا لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وعلق الإعلامي عمرو الدردير، على غياب زيزو عن مران الزمالك.

وكتب الدردير، من خلال عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “غياب زيزو عن تمرين الزمالك اليوم؛ مخالفة لبنود عقده، طالما ليس هناك عذرا أو مرض.. وأيضا من المتوقع غياب اللاعب عن المباريات القادمة".

وأضاف: “فأنا بطلب من النادي ضم زيزو لكل قوائم المباريات القادمة، وتقديم شكوى تغيب وهروب، الذي هو أم مخالف للوائح والقوانين، وأهو على الأقل قصاد اللي بيعمله ده؛ يبقي مالهوش مستحقات عندنا”.

ولا تزال صفقة انتقال نجم الزمالك أحمد مصطفى زيزو إلى الغريم التقليدي الأهلي، حديث الساعة على الساحة الكروية، إذ يتساءل العديد من متابعي كرة القدم عن راتب زيزو الجديد، فكم سيتقاضى مع المارد الأحمر؟.

جدير بالذكر، أن زيزو حصل على تأشيرة السفر إلى أمريكا بالفعل؛ للمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية الصيف المقبل.

ويستعد الأهلي للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد فى الولايات المتحدة الأمريكية، والمقامة بمشاركة 32 ناديًا من أكبر فرق العالم.