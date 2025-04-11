الفئة الأولى من الرواتب.. كم سيتقاضى زيزو مع الأهلي؟

لا تزال صفقة انتقال نجم الزمالك أحمد مصطفى زيزو إلى الغريم التقليدي الأهلي، حديث الساعة على الساحة الكروية، إذ يتسائل العديد من متابعين كرة القدم عن راتب زيزو الجديد.. فكم سيتقاضى مع المارد الأحمر؟.

جدير بالذكر أن زيزو قد حصل على تأشيرة السفر لأمريكا بالفعل للمشاركة مع الأهلى في مونديال الأندية الصيف المقبل.

ويستعد الأهلى للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد فى الولايات المتحدة الأمريكية، والمقامة بمشاركة 32 ناديًا من أكبر فرق العالم.

انتقال زيزو إلى الأهلي

في سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس ومفاجآت لأول مرة، في صفقة انتقال زيزو إلى صفوف الأهلي، خلال الصيف المقبل، في ظل انتهاء تعاقده داخل جدران القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»: «زيزو قدم على التأشيرة في السفارة الأمريكية وحصل عليها، والأهلي هيستخرج تأشيرات لجميع لاعبيه، عشان المشاركة في كأس العالم للأندية 2025».

وأضاف: «النادي الأهلي أعلن عن تعاقد غير مسبوق مع شركة كرة القدم، تحصل بموجبه الشركة على حقوق تجارية وإعلانية مقابل نسبة من ميزانية التعاقدات، وكان من مهام تلك الشركة التعاقد مع لاعبين وصفقات مميزة، وبدأنا نترجم بعد كده الكلام ده».

وأوضح شوبير: «الموضوع باختصار شديد إن المسؤولين في شركة الكرة بالنادي الأهلي هم من تفاوضوا مع زيزو، والرجل قال الأولوية عندي لنادي الزمالك، ومسؤولو شركة الكرة قالوله شوف هتعمل إيه وإحنا أبوابنا مفتوحة زي ما حصل مع إمام عاشور وبن شرقي وغيرهم، وراحت المفاوضات وجت المفاوضات إلى أن جاءت التصريحات التي أغضبت والد زيزو، واللاعب استخرج التأشيرة لأمريكا خلاص».

كم يتقاضى زيزو مع الأهلي؟

بحسب التقارير الصحفية المتداولة، أنهى مسئولو النادى الأهلى كل تفاصيل عقد أحمد مصطفى زيزو، بحيث ينضم اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة بدءا من الموسم الجديد، فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك عقب نهاية الموسم الحالى.

ووضع الأهلى زيزو فى الفئة الأولى بحيث يحصل على 25 مليون جنيه سنويا بالإضافة إلى عقد إعلانى مقابل 60 مليون جنيه، بخلاف 80 مليون جنيه أخرى سيحصل عليها دفعة واحدة من خارج النادى عند الإعلان الرسمى عن الصفقة.

وينتهى عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يجعل له الحق فى التفاوض مع أى نادٍ وإتمام الاتفاق معه والانضمام له عقب نهاية عقده الحالي خلال يونيو المقبل.