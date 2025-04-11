الأهلي يصطدم بالزمالك في نهائي بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي سيدات إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بنيجيريا بعد الفوز على قرطاچ التونسي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة في نصف النهائي.

وأقيمت المباراة على صالة موشود أبيولا، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأهلى بفضل الدفاع القوي والضربات الساحقة والإرسالات القوية، ليحجز مقعده في النهائي.

وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» على قرطاچ التونسي في الشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-23، وحسم الفريق الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-21، ليتأهل الفريق إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

ويواجه «سيدات طائرة الأهلي» نظيره الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للأندية يوم الأحد المقبل.

وجاءت قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كالتالي:‏ آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.