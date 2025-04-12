إعلامي يكشف موقف الزمالك من التعاقد مع محمد شريف

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن تفاصيل تحرك نادي الزمالك وبيراميدز، للتعاقد مع محمد شريف لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الخليج السعودي، والأهلي السابق.

وقال الإعلامي إبراهيم عبدالجواد خلال تصريحات فضائية عبر شاشة “أون سبورت”: “محمد شريف أولويته التواجد مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وحتى الآن لم يحدث أي تواصل معه من قبل مسؤولي النادي”.

وتابع: “الزمالك كلم محمد شريف لبحث موقفه من الانتقال للأبيض"، مشيرا: "الزمالك لديه رغبة في الحصول على خدمات اللاعب، كما هو الحال بالنسبة لنادي بيراميدز”.

وأكمل: “محمد شريف أرجأ البت في كل العروض المقدمة إليه، حتى يتأكد من عدم حاجة النادي الأهلي في خدماته”.





