عصام عمر: تجربة فيلم سيكو سيكو ممتعة

كشف الفنان عصام عمر كواليس التحضير لفيلم 'سيكو سيكو'، مشيرًا إلى أن فكرة الفيلم بدأت منذ البداية مع المخرج عمر المهندس والمؤلف محمد الدباح، والفنان طه دسوقي.

وأضاف عصام عمر، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: 'الفكرة كانت واضحة لنا منذ البداية، ثم بدأ الدباح في الكتابة، وقرأنا السيناريو معًاو العمل يجمع بين مخرج موهوب، مؤلف متميز، وأبطال لديهم شغف حقيقي، مما جعل التجربة رائعة'.

شاب يسعى لبناء حياته



وعن شخصيته في الفيلم، أوضح عصام عمر أنه يجسد شخصية شاب مثل معظم الشباب، يسعى لبناء حياته وتحقيق طموحاته، لكنه يواجه تحديات قد ينجح في تجاوزها أحيانًا، وقد يفشل أحيانًا أخرى.

كما تحدث عن صعوبة بعض المشاهد في العمل، مشيرًا إلى أن أصعبها كان مشهد مطاردة استغرق وقتًا طويلًا لتصويره بسبب تعقيداته، قائلاً: 'التحديات كانت كبيرة، لكن التجربة ممتعة، وأنا سعيد بما قدمناه'.

وأكد عمر على احترامه لرأي الجمهور في العمل الفني، قائلًا: 'نحن نقدم منتجًا فنيًا، ومن حق الجمهور أن يعبّر عن رأيه سواء بالإيجاب أو النقد. إذا كان الرأي إيجابيًا، نحمد الله، وإن كان سلبيًا، نتعلم منه ونسعى لتقديم الأفضل'.



وفي ختام حديثه، شدد عمر على أهمية دعم المواهب الشابة في السينما، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا متبادلًا بين الفنانين الشباب وبعضهم البعض، بالإضافة إلى مساندة الفنانين الكبار لهم، قائلاً: 'ما زلنا جميعًا في بداية الطريق، والتجربة مليئة بالتعلم، والحمد لله أن هناك روح تعاون بين الجميع'.