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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد فوزي صالح: ريهام وفتحي وإياد كانوا بيلعبوا ماتشات تمثيل.. وعصام عمر وطه دسوقي نجوم مصر الجايين

أحمد فوزي صالح
أحمد فوزي صالح
شروق سلامة

صرّح الكاتب أحمد فوزي صالح، مؤلف مسلسل ظلم المصطبة، أن اختيار الممثلين في المسلسل لم يكن من اختصاصه، قائلاً:

“مش أنا اللي بختار الممثلين، ده بيكون رأي المخرج، أنا استشاري بس، وهم اللي بيوجهوا الممثلين في التمثيل.”


وتابع صالح متحدثًا عن أجواء التصوير:

“كنت بشوف ماتشات تمثيل بين ريهام عبدالغفور وفتحي عبدالوهاب وإياد نصار، كل مشهد كان في منافسة قوية وده بيدي طاقة للمشهد.”

وعن صعوبة العمل في الموسم الرمضاني، قال:

“أنا كمخرج بكون كسول شوية، ومش دايمًا قادر أتحمل الضغط الرمضاني، فجاب التأليف في الموسم الرمضاني .”

أما عن رأيه في النجوم الشباب، أشاد بـ عصام عمر وطه دسوقي قائلاً:

“دول نجوم مصر الجايين، وبنحب كمخرجين ومؤلفين نشتغل معاهم،أنا عندي تعاون سابق مع عصام عمر وبحبه جدًا كإنسان وكممثل، وبتمنى أشتغل معاه تاني.”


ريهام عبد الغفور خلال مداخلتها في برنامج "العيد فرحة" المذاع على قناة dmc، كشفت ريهام عن كيفية استعدادها لشخصية "هند" في المسلسل، مشيرة إلى أنها ركزت بشكل كبير على تعلم اللهجة المختلفة التي تتطلبها الشخصية. 

وأكدت أن محمود إسماعيل، مصحح اللهجة، جلس معها كثيرًا لتدريبها على اللهجة وضمان قدرتها على إتقانها بشكل جيد. كما أوضحت أنها قرأت السيناريو بقدر ما تستطيع حتى تكون مستعدة تمامًا للدور.

التحدي في تمثيل "بعين واحدة"

تطرقت ريهام إلى التحدي الذي واجهته في تجسيد شخصية "هند" بعين واحدة، موضحة أنها واجهت صعوبة في ذلك، حيث كان هناك جهد كبير على العين الثانية. 

أحداث الحلقة الأخيرة من “ظلم المصطبة”

انتهت الحلقة الأخيرة بمشهد مأساوي، حيث أقدم حمادة على قتل زوجته هند أمام منزل العمدة، الذي كان من الممكن أن يحل النزاع بينهما دون اللجوء إلى العنف.

أبطال مسلسل “ظلم المصطبة”

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الفن، إلى جانب إياد نصار، ومنهم:
    •    ريهام عبد الغفور
    •    فتحي عبد الوهاب
    •    بسمة
    •    أحمد عزمي
    •    محمد علي رزق
    •    أحمد عبد الحميد

المسلسل من تأليف رجاء، سيناريو وحوار هاني خليفة، وإخراج أحمد فوزي صالح، وإنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل “ظلم المصطبة”

تدور أحداث المسلسل في مدينة “إل بارود”، حيث تسلط القصة الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية تتشابك مع الرومانسية والصراعات العائلية، في بيئة تهيمن عليها العادات والتقاليد الموروثة. يعكس العمل كيف يمكن لهذه العادات أن تعقد حياة الأفراد وتؤثر على علاقاتهم ومصائرهم.

آخر أعمال إياد نصار

يُذكر أن آخر أعمال الفنان إياد نصار كان مسلسل “مفترق طرق”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه على منصة “شاهد”. شارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، ماجي بو غصن، جومانة مراد، علي الطيب، وهدى المفتي، وأخرجه أحمد خالد موسى

أحمد فوزي صالح ظلم المصطبة ريهام حجاج فتحي عبدالوهاب عصام عمر

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