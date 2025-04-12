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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام: الجنايني الأقرب لرئاسة الزمالك.. واحتفال إمام عاشور لم يكن موفقًا

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

 تحدث حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط، في تصريحات تلفزيونية مثيرة عبر برنامج “الكابتن” الذي يقدمه أحمد حسن على قناة DMC،عن عدد من القضايا الساخنة المتعلقة بالكرة المصرية، وعلى رأسها مستقبل رئاسة نادي الزمالك وسلوك بعض اللاعبين في المباريات.

إمام عاشور وتصرف غير محسوب

انتقد حازم إمام الطريقة التي احتفل بها إمام عاشور، لاعب الأهلي، بعد تسجيله هدفًا في مرمى الزمالك خلال مباراة كأس مصر، مؤكدًا أن الاحتفال لم يكن ذكيًا.

 وأوضح أن جماهير الزمالك لم تغضب من إمام عاشور بنفس القدر الذي غضبت فيه من انتقال زيزو، مشيرًا إلى أن زيزو انتقل مباشرة من الأهلي إلى الزمالك، مما أثار حفيظة الجماهير بشكل أكبر.

الجمهور لا ينسى الاحترام

أشاد إمام بالمغربي أشرف بن شرقي، مؤكدًا أن جماهير الزمالك لا تحمل له أي ضغينة بعد رحيله، بسبب احترامه الكبير للنادي وجمهوره.

 واعتبر أن الاحترام المتبادل بين اللاعب والجمهور هو ما يصنع العلاقة الطيبة بعد الرحيل، وليس مجرد الأداء في الملعب.
 

عمرو الجنايني مرشح بقوة لرئاسة الزمالك

وفي حديثه عن مستقبل نادي الزمالك الإداري، توقع حازم إمام أن يكون عمرو الجنايني، الرئيس السابق للجنة الخماسية التي أدارت اتحاد الكرة، هو الأقرب لتولي رئاسة النادي في المستقبل القريب، نظرًا لخبرته الإدارية وقدرته على التعامل مع التحديات.
 

ميدو قادم بقوة

اختتم إمام حديثه بالإشارة إلى أن أحمد حسام “ميدو” يُعد من الأسماء البارزة التي من المتوقع أن تلعب دورًا كبيرًا في مستقبل النادي، سواء إداريًا أو فنيًا، نظرًا لطموحه وحماسه الكبير لخدمة الزمالك


 

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