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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة الاعلام بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سوزان القليني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أمل مجدى

عقدت لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة اللجنة بحضور عضوات وأعضاء اللجنة والأستاذة عزة عبد الحي مديرعام إدارة الاعلام بالمجلس.

وقد افتتحت الدكتورة سوزان القليني الاجتماع بالترحيب بالحاضريين، وتوجهت بالشكر الي كل القائمين علي رصد صورة المرأة في الدراما الرمضانية من أعضاء اللجنة ومن إدارة الاعلام بالمجلس، ثم تطرقت الدكتورة سوزان الي استراتيجية مصر 2030 والتي ترتكز علي 4 ركائز أساسية وهي: التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية الاجتماعية مؤكدة ان الوعي الاجتماعي يعتبر من ضمن الاستراتيجية الوطنية 2030 مؤكدة علي ضرورة توعية المجتمع بكيفية انتقاء المحتوي الدرامي الجيد .

تضمن الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها القضايا التي تمت معالجتها في بعض الأعمال الدرامية،  وعرض اعضاء اللجنة مقترحات تتعلق بالندوات والأنشطة التابعة لخطة عمل لجنة الاعلام خلال الفترة القادمة.

كما تم الاتفاق علي عدة موضوعات منها تحديث الكود الاعلامي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الأعلام بحيث يتضمن كل ما هو جديد في مجال الأشكال الإعلامية الجديدة مثل البودكاست و التكنولوجيا الحديثة الانتاج بالذكاء الاصطناعي .

كذلك اقتراح مجموعة من الندوات  التوعوية تنفذ في إطار  حملة (بالوعي نحميها ).

القومي للمرأة لجنة الاعلام القليني الاعلام الاجتماع

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