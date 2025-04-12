إعلامي: هروب لاعب الإنتاج الحربي إلى الدوري السويدي

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وكتب إسلام صادق :"هروب لاعب الانتاج الحربي إلى الدوري السويدي

سافر محمد عمرو الشهير بميدو عمرو لاعب الفريق الكروي الاول بنادي الانتاج الحربي صاحب ال ١٩ عاما سرا للانضمام إلى نادي أوسترس السويدي دون علم ادارة نادي الانتاج الحربي من اجل خوض تجربة الاحتراف الخارجي

واضاف : وفقا لوكيل اللاعب فإن ميدو عمرو سافر دون ان يخطر احدا بعدما فشلت كافة المحاولات مع ادارة ناديه للسماح له بالسفر لخوض تجربة الاحتراف

وتابع: وكيل اللاعب -رفض ذكر اسمه- ان ميدو عمرو اقترب من اتمام اتفاقه مع مسؤولي النادي السويدي بعدما ابدوا إعجابهم بقدراته وامكانياته في هذه السن الصغيرة ،مشيرا إلى أن اللاعب يجري حاليا فترة المعايشة قبل التوقيع على عقود مع النادي السويدي

وكان ميدو عمرو لاعب الانتاج الحربي قد لعب لاندية انبي وبتروجيت وزد والزمالك وتلقى ٣ عروض أوروبية في الفترة السابقة اهمها نادي صوفيا البرتغالي الذي كان قد أوشك على ضم اللاعب لكن ادارة الانتاج رفضت إنتقاله لرغبتها في الحصول على قيمة الصفقة كاملة.