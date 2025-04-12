موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر مايو 2025 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة .

وانتظمت عملية صرف معاشات شهر أبريل 2025 قبل اجازة عيد الفطر من خلال منافذ الصرف مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وال atm للمستحقين البالغ عددهم 11.5 مليون صاحب معاش ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه .

وشهدت منافذ ماكينات الصراف الالية وفروع بنك ناصر الاجتماعي تزاحم أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية .

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد وضعت كافة الاجراءات اللازمة لصرف معاش شهر ابريل 2025 قبل حلول اجازة عيد الفطر المبارك .

وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، أعلن عن تبكير صرف المعاشات في 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل وذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم قبل اجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار عوض إلى انه يمكن لأصحاب المعاشات و المستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية و مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M و المحافظ الإلكترونية و ذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.

وعن زيادة المعاشات 2025، صرح وزير المالية بأن صندوق التأمينات والمعاشات في المراحل النهائية من إعداد وتنفيذ الزيادة الجديدة التي من المقرر بدء تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل.