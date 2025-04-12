إيران: وزير الخارجية يتوجه إلى مسقط لإجراء مفاوضات النووي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، السبت، أن وزير الخارجية عباس عراقجي توجّه إلى العاصمة العُمانية مسقط، برفقة فريق من الخبراء، للمشاركة في المفاوضات المقررة اليوم مع الجانب الأمريكي.

وقال بقائي: "نحن عازمون على توظيف جميع القدرات لصون قوة إيران ومصالحها الوطنية".

في المقابل، نقل موقع "نيوز نيشن" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن "هدف اجتماع مسقط هو تقييم مدى جدية الإيرانيين في إحداث تغيير".

وأضافت: "الإيرانيون ليسوا في وضع يسمح لهم بفرض أي قواعد أو طرح أي مطالب".

يُذكر أن الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران وأمريكا، مقررة اليوم السبت، في سلطنة عمان، وسط أجواء من التوتر والتصريحات المتصاعدة من قبل الطرفين.

ويوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تصل رسالة واضحة إلى إيران مفادها أنها إذا لم تتخلّ عن برنامجها النووي، فإنها ستواجه "عواقب شديدة وقاسية".