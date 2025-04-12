عشية المحادثات.. ترامب: لا يمكن لـ إيران أن تمتلك أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، وذلك قبيل محادثات في نهاية الأسبوع حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "اير فورس وان"، "أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة. لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وتأتي تصريحات ترامب قبل ساعات من لقاء مبعوثه ستيف ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في عُمان.

من جهته أكد مستشار للمرشد الأعلى، الجمعة، أن طهران تبحث عن اتفاق "حقيقي وعادل" في المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي السبت.

وعشية المباحثات المرتقبة، كتب علي شمخاني المستشار الحالي لخامنئي والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، على منصة إكس: "وزير الخارجية الإيراني في طريقه إلى عمان بكامل الصلاحيات لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا. بعيدا عن الاستعراض والحديث أمام الكاميرات، تحاول طهران التوصل إلى اتفاق حقيقي وعادل".

وأضاف:"مقترحات هامة وقابلة للتنفيذ جاهزة. إذا دخلت واشنطن في اتفاق بصدق، فإن الطريق إلى الاتفاق سيكون ميسرا".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت للصحفيين "ستكون هذه محادثات مباشرة مع الإيرانيين، أريد أن يكون ذلك واضحا تماما"، مضيفة "يؤمن الرئيس بالدبلوماسية والمحادثات المباشرة، والتحدث مباشرة في القاعة نفسها".

تصاعدت النبرة الخميس بين الجانبين، اذ لوّحت طهران عن طريق شمخاني بـ"إجراءات رادعة" في حال تواصل التهديدات بحقها، تصل الى حد "طرد" مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما حذّر ترامب من عمل عسكري ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.