بعد خضوعه لفحوص طبية.. ترامب: صحتي جيدة جدا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه يشعر بأنه في صحة "جيدة جدا" بعد خضوعه لأول فحص طبي سنوي منذ عودته إلى الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان"، "عموما شعرت بأنني في حالة جيدة جدا"، مضيفا "خضعت لاختبار إدراكي. لا أعرف ماذا أقول لكم سوى أنني أجبت على كل الأسئلة بشكل صحيح".

وعلى الرغم من التشكيك الطويل في القدرة البدنية والعقلية لسلفه جو بايدن، فقد احتفظ ترامب بشكل روتيني بالحقائق الأساسية حول صحته محاطة بالسرية.

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أثناء خضوع ترامب للفحص، إنّ الرئيس يخضع لفحصه الطبي الروتيني والمُجدول منذ فترة طويلة، ووعدت بتقرير مفصل من طبيب البيت الأبيض سيُنشر بأسرع ما يمكن.

وبدلاً من إصدار السجلات الطبية في ذلك الوقت، كتب النائب عن ولاية تكساس روني جاكسوس- وهو مؤيد لترامب عمل كطبيب له في البيت الأبيض- إنه يمكن أن يعيش حتى سن 200 عام إذا اتبع نظامًا غذائيًا أكثر صحة.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية أغسطس الماضي، قال ترامب إنه سيكون سعيدًا جدًا بنشر سجلاته الطبية، لكنه لم يفعل ذلك أبدًا.