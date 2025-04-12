ترامب: الدولار سيرتفع وسيكون أقوى من أي وقت مضى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الدولار سوف يرتفع وسيكون "أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "عندما يفهم الناس ما نقوم به سترتفع قيمة الدولار بشكل كبير".

وتابع: "غير صحيح أن سوق السندات هو الذي دفعني إلى اتخاذ قرار تعليق التعريفات الجمركية وقد تكون هناك استثناءات ولكن نسبة 10% هي الحد الأدنى".

وأوضح ترامب أن " سوق السندات مر بفترة ركود قصيرة وتمكنت من حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة وأعتقد أن الأسواق كانت قوية اليوم وسوق السندات يسير على ما يرام".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ومع هبوط أسواق الأسهم العالمية، شهدت سندات الخزانة الأمريكية عمليات بيعٍ مكثفة. وقد أثار تراجع الأسهم والسندات بالتزامن مع ذلك مخاوف من تقلبات السوق.

وفي العادة، عندما يبيع المستثمرون الأسهم في أوقات الأزمات، يسارعون إلى الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، بحثا عن الأمان الذي توفره الأصول المدعومة بالثقة الكاملة للحكومة الأمريكية ومصداقيتها.

ومع ذلك، ومع تراجع الأسهم، قام المستثمرون ببيع سندات الخزانة الأمريكية بشكل مفاجئ، مما أثار تساؤلات حول مدى تقديرهم للوعود التي قطعتها الحكومة الأمريكية بسداد ديونها وسط مخاوف بشأن كيفية تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي.

وكانت عمليات بيع السندات مقلقة للغاية لدرجة أنها أثارت قلق البيت الأبيض.

وقال ترامب، الأربعاء، للصحفيين إنه يراقب سوق السندات، وأضاف: "شعر الناس ببعض القلق".

وفي حين أن الصرخات السابقة من وول ستريت وخبراء الاقتصاد والمشرعين لم تجبر ترامب على التراجع عن الرسوم الجمركية، إلا أن اضطراب سوق السندات هو ما دفعه إلى التراجع وتأجيل تطبيق العديد من رسومه.

وتعتبر سندات الخزانة الأمريكية واحدة من أكثر مدخرات السوق أمانا، حيث يودع المستثمرون أموالهم أثناء الاضطرابات الاقتصادية وفترات عدم اليقين. وعندما تنخفض الأسهم والسندات معا، يشعر المستثمرون بالفزع بشأن الاستقرار الاقتصادي الأوسع نطاقا. وهذا التوجه غير مألوف حيث أنه يرتبط بلحظات من عدم اليقين الاستثنائي، مثل جائحة كورونا والأزمة المالية عام 2008.

