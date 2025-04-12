الحرب عبثية.. ترامب يدعو روسيا إلى التحرك نحو تسوية في أوكرانيا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى "التحرك" للمضي قدمًا نحو تسوية في أوكرانيا.

جاء ذلك في أعقاب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سان بطرسبرغ يوم الجمعة، مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.

ووفق وكالة "فرانس برس"، اعتبر ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" أن "على روسيا التحرك"، مشيرًا إلى أن الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا مطلع عام 2022 "عبثية" و"كان يجب ألا تقع".

ويضغط ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما يثير مخاوف كييف من إرغامها على قبول تنازلات قاسية، خصوصًا أن ترامب يبعث إشارات متناقضة.

وتجري إدارة ترامب محادثات منفصلة مع كبار المسؤولين الروس والأوكرانيين، لكنها لم تسفر عن وقف شامل لإطلاق النار، ولا تزال المفاوضات مستمرة.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أن "مئات" المواطنين الصينيين يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، متهمًا موسكو بمحاولة "إطالة أمد الحرب، حتى من خلال استغلال أرواح الصينيين"، بعد أيام على اتهامه إياها أيضًا بجرّ بكين إلى النزاع.

وجاء تصريح زيلينسكي من مسقط رأسه بمدينة كريفي ريج في وسط أوكرانيا، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع القادة العسكريين لحلفاء أوكرانيا الرئيسيين المجتمعين في بروكسل، والذين طلب منهم تزويد بلاده عشرة أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت أمريكية الصنع.

وكان زيلينسكي اتهم بكين بأنها على علم بأن مواطنيها يُجنَّدون في الجيش الروسي، وهو تصريح اعتبرته الصين "غير مسؤول".

كذلك، دعا الرئيس الأوكراني الغرب إلى المضي في إنشاء قوة عسكرية لنشرها في بلاده في حال توقف الأعمال القتالية، لردع روسيا عن مهاجمتها مجددًا.

وقال زيلينسكي: "نحتاج إلى تحديد تفاصيل واضحة فيما يتعلق بحجم هذه الوحدة الأمنية في أوكرانيا وبنيتها ونشرها ولوجستياتها ودعمها ومعداتها وتسليحها".

وكانت روسيا رفضت هذا المقترح في أوائل مارس الماضي، قائلة إنه "ليس ممكنًا التوصل إلى أي تسوية" فيما يتصل بنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا.

