روسيا تسقط 13 مسيّرة أوكرانية.. وزيلينسكي يطالب بدعم دفاعي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس الجمعة، أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 13 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال نصف ساعة فقط،.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة "ريا نوفوستي" أنه "تم تدمير تسع طائرات مسيّرة في منطقة روستوف المحاذية للحدود الشرقية مع أوكرانيا، وأربع أخرى في منطقة كورسك شمالًا، على الحدود ذاتها".

وفي سياق متصل، جدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته بتوفير مزيد من منظومات الدفاع الجوي لبلاده، خلال مشاركته في اجتماع "مجموعة الاتصال" لدعم أوكرانيا، مشيرًا إلى أن كييف تعاني نقصًا حادا في هذه الأنظمة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن زيلينسكي قوله: "أنتم تعلمون أن أوكرانيا تعاني نقصا في أنظمة الدفاع الجوي. نحن مضطرون إلى نقل الأنظمة الموجودة لدينا بين المدن المختلفة، لتأمين حد أدنى من الحماية المؤقتة".

ودعا زيلينسكي حلفاء بلاده إلى تزويد أوكرانيا بعشر منظومات "باتريوت" أمريكية، مشددًا على أن تعزيز الدفاعات الجوية بات ضرورة ملحة في ظل استمرار الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ.