رويترز: لا علاقة بين بكين والمرتزقة الصينيين المقاتلين مع روسيا ضد أوكرانيا

كشفت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن مئة مواطن صيني يقاتلون في صفوف الجيش الروسي ضد القوات الأوكرانية، إلا أنهم مرتزقة لا علاقة لهم بالحكومة الصينية.

المرتزقة الصينيين في أوكرانيا

وصرح مسؤولان أمريكيان مطلعان على الاستخبارات الأمريكية ومسؤول استخبارات غربي سابق لوكالة رويترز، بأن أكثر من مئة مواطن صيني يقاتلون لصالح الجيش الروسي ضد أوكرانيا هم مرتزقة، ولا يبدو أن لهم صلة مباشرة بالحكومة الصينية.

وأكد قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال صموئيل بابارو، أمس الأول الأربعاء، أن القوات الأوكرانية ألقت القبض على رجلين من أصل صيني في شرق أوكرانيا، بعد أن صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده لديها معلومات عن 155 مواطنًا صينيًا يقاتلون هناك لصالح روسيا.

وأكد مسؤول الاستخبارات الغربي السابق المطلع على هذه القضية لرويترز أن هناك حوالي 200 مرتزق صيني يقاتلون لصالح روسيا، ولا تربط الحكومة الصينية بهم أي صلة.لا