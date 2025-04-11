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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تدرس نشر قوات في أوكرانيا لمدة 5 سنوات

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أفادت صحيفة "تلجراف" بأن بريطانيا تدرس نشر قوات في أوكرانيا لمدة 5 سنوات بموجب خطة يناقشها حلفاؤها.

وذكرت الصحيفة أن "القادة العسكريين يريدون أن يساعد نشر قوات في أوكرانيا في تدريب جيش كييف وإعادة بنائه".

وأحد الخيارات المطروحة، وفق الصحيفة، "يتضمن إرسال قوة بقيادة أوروبية إلى أوكرانيا لردع روسيا عن خرق أي تسوية أو اتفاق".

وأوضحت "تلجراف" أن "قوة الطمأنة بقيادة فرنسا وبريطانيا ستعرض بموجب الخطة المساعدة في حماية أجواء أوكرانيا وبحارها".

من جهتها، قالت وكالة "بلومبرج" إن "بريطانيا والنرويج ستساعدان في تمويل تسليم مئات الآلاف من الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا".

وكشفت أن "بريطانيا والنرويج ستكشفان عن حزمة تمويل مشتركة لدعم أوكرانيا بقيمة 580 مليون دولار في اجتماع ببروكسل".

بريطانيا أوروبا روسيا أوكرانيا أوكرانيا وروسيا

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