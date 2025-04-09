زيلينسكي: أكثر من 150 صينيًا انضموا إلى الجيش الروسي للقتال ضد أوكرانيا

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أكثر من 150 مواطنًا صينيًا انضموا إلى صفوف الجيش الروسي في الحرب ضد أوكرانيا.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، أكد زيلينسكي أن هذا التطور يعكس تصعيدًا في الدعم العسكري لروسيا من دول أخرى.

وأضاف زيلينسكي أن الحكومة الأوكرانية لا تزال غير متأكدة مما إذا كان تجنيد المواطنين الصينيين للقتال في أوكرانيا قد تم بأوامر مباشرة من بكين، مشيرًا إلى أن الصين كانت على علم بتجنيد مواطنيها للقتال إلى جانب القوات الروسية.

وتابع زيلينسكي، أن هذا الأمر يعقد الوضع العسكري والسياسي في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد أي تدخل أجنبي في النزاع الذي لا يزال يشهد تصعيدًا في العديد من الجبهات.

من جانبها، لم تقدم الحكومة الصينية أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه التصريحات.