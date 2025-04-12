عرض مبهر .. ماذا سيحدث فى السماء مساء اليوم؟

يستعد العالم اليوم لمشاهدة عرض قمري مبهر هذا الأسبوع حيث سيشرق القمر المكتمل في أبريل، المعروف باسم القمر الوردي أو قمر الفصح، في مساء يوم السبت 12 أبريل. فما القصة؟.

القمر الوردي

سيبدو القمر اليوم ورديًا،حيث يتميز هذا البدر بميزة خاصة - فهو أصغر بدر في السنة، ويُعرف أيضًا باسم "القمر الصغير".

ويرجع ذلك إلى أن بدر أبريل يحدث عندما يكون القمر في أبعد نقطة عن الأرض في مداره (المعروف بالأوج)، مما يجعله يبدو أصغر حجمًا وأكثر عتمة من المعتاد، مع أن هذا الاختلاف قد يصعب رصده بالعين المجردة.

سيصل القمر المكتمل إلى ذروة الإضاءة في(0022 بتوقيت جرينتش يوم 13 أبريل، وتعتمد أوقات شروق وغروب القمر المحلية على موقعك وموطنك.

متي يمكن مشاهدة القمر الودري

يمكن مشاهدة القمر الوردي عند غروب الشمس للحصول على أفضل منظر، ففي مدينة نيويورك، يشرق القمر الساعة 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل دقيقتين فقط من غروب الشمس، مما يوفر خلفية مثالية لقمر ذهبي يصعد نحو الشفق.

لمراقبي السماء في أمريكا الوسطى والجنوبية، وأجزاء من جنوب أفريقيا، يُضفي هذا البدر مفاجأةً مميزةً، إذ سيُغطي القمر كوكبة السنبلة لفترة وجيزة في ظاهرة تُسمى الخسوف.

حيث يختلف التوقيت باختلاف الموقع، حيث يُمكن رؤية البدر في أماكن مثل بوينس آيرس، وكاراكاس، ومونتيفيديو.

يلعب هذا البدر دورًا هامًا في التقويمات الدينية، ففي التقليد المسيحي، يُحدد قمر الفصح تاريخ عيد الفصح، الذي يقع في أول أحد بعد أول بدر بعد الاعتدال الربيعي . وفي عام ٢٠٢٥، سيُحتفل بعيد الفصح في ٢٠ أبريل.

اسم القمر الوردي

اسم "القمر الوردي الكامل" مُشتق من زهرة الفلوكس الوردية الطحلبية أو الزاحفة، وهي من أوائل الأزهار البرية التي تتفتح في أوائل الربيع في أمريكا الشمالية.

تقاليد الأمريكيين الأصليين

يعود أصل هذا الاسم إلى تقاليد الأمريكيين الأصليين، وقد اشتهر بفضل تقويم المزارعين القديم . ومن الأسماء التاريخية الأخرى لقمر أبريل الكامل: قمر العشب النابت، وقمر البيض، وقمر السمك، وكل منها يُشير إلى انتقالات موسمية في ثقافات مختلفة.