دعاء الصباح لهداية الأبناء.. ردده الآن وغير حياتهم للأفضل

دعاء الصباح لهداية الأبناء.. الدعاء للأبناء من أهم الوسائل التي ينبغى ان يفعلها الآباء والأمهات لطلب الخير والهداية لأبنائهم، خاصة لمن يعانى من تصرفات أبنائهم، ويبحثون عن أي وسيلة لإصلاح حالهم وهدايتهم.

لذلك سنقدم لكم فى السطور التالية دعاء الصباح لهداية الأبناء.

دعاء الصباح لهداية الأبناء

اللهم لا تجعل في يومهم سوءًا إلا دفعته، ولا ذنبًا إلا غفرته، يا أرحم الراحمين.

ٱللَّہم أني أدعوك باسمك الواحد الأحد الفَرد الصمد وأدعوك بأسمك الأعظم أن تمنن علي بصلاح أحوال ذريتي

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ٱللَّہم أمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك

اللهم يسر لهم كل خير واصرف عنهم كل شر، اللهم اجعلهم سعداء آمنين فرحين بما آتيتهم من فضلك، فإن فضلك واسع ورزقك قريب.

اللهم اجعل قلوبهم خاشعة، ونفوسهم قانعة، اللهم علّمهم ما ينفعهم، وانفعهم بما علمتهم وزدهم علمًا.

اللهم ابعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه.

اللهم في كل صباح يصبح هذا الوجه فيه، فأكرمه بعظيم غفرانك.

اللهم يسر طريقهم ، وسخر لهم الطيبين من خلقك، وأشرح صدورهم بذكرك.

«اللهم رب الأرباب ربِ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين».

اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».

«اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم».

«اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين».

«اللهم حبب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكره إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».

دعاء لهداية الولد العنيد

يا حي يا قيوم، اجعل قلب ولدي لينًا بالحق، واجعل القرآن الكريم نورًا لخطاه، وبصره بالطريق المستقيم.

يارب، كما تهدي الضال إلى طريقك، اهدِ ولدي العنيد إلى صراطك المستقيم، وألهمه طاعتك وحبك.

اللهم ليّن قلب طفلي، وهبه رحمة من عندك يا وهاب. اللهم رقّق طبائع ولدي، وأفرحني برؤيته من المهديين والطائعين. اللهم إني استوعتك قلبه ولسانه، وجسمه وجوارحه ونبضه؛ فارزقه اللين فيهم، وأبعد عنه الغضب والعند يا الله

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب ولدي على دينك، واهدِه لطريق الخير، واجعله من عبادك الصالحين.

اللهم ارزق ولدي الحكمة والصبر، وأبعد عنه الشيطان ووساوسه، ووفقه لكل خير يا كريم.

اللهم اجعل في قلبه حبك وحب طاعتك، وارزقه رضاك، واهده لكل ما يرضيك عنه.

اللهم اجعل في قلب ولدي نورًا، وفي عقله فهمًا، وفي حياته بركة، واهده إلى ما تحب وترضى.

اللهم اجعل قلبه معلقًا بطاعتك، وعينه باكية من خشيتك، ويديه عاملة في سبيلك، ووجهه مستبشرًا برضاك.

يا رب العالمين، أسألك أن تُبعد عن ولدي كل سوء، وأن تحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم اجعله من المتقين، ومن أصحاب الجنة، وارزقه صحبة الصالحين وخصال الأخيار.

يا ودود يا رحيم، ارزق ولدي رضاك ورضاي، واغرس في قلبه حب الخير والصلاح.

اللهم اجعل ولدي من التائبين العابدين الشاكرين، وأعنّي على حسن تربيته بما يرضيك يا الله.

دعاء لهداية الأبناء للصلاة

"اللهم إني أسألك له الهداية والحفاظ على الصلاة والثبات يا رب".

"اللهم إني أسألك له الهداية والحفاظ على الصلاة والثبات يا رب".

"اللهم إني اسألك له الهدايه، اللهم اشرح له صدره ويسر له أمره، اللهم اغفر له ولوالديه، واجعله مقيم الصلاة ومن ذريته".

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“اللهم أن يكون من المهتدين اللهم اجعله ممن يعمرون المساجد ابتغاء وجهك وارزقه الهداية يا الله”

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"اللهم أني أسألك الهدايه له وللجميع والمحافظة على الصلاة اللهم آمين".

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"اللهم اهد تارك الصلاة اللهم اجعله هاديًا مهديًا اللهم اشرح صدره للحق، اللهم وفقه اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى اللهم رده إليك ردًا جميلًا آمين يا رب".

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"رب اجعله مقيم الصلاة ومن ذريته رب هب له من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم أصلحه واجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين يا رب العالمين".

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"ربنا اهدِ جميع المسلمين التاركين للصلاة وارزقهم الهداية والمواظبة عليها في أوقاتها".

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"ربي هب له قلبًا لا يتكاسل عن صلاتك اللهم أيقظه في أحب الأوقات إليك".

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“اللهم اكتب له الهداية إلى الصلاة والرشد والبصيرة والثبات ورد مساره إلى النهج السليم يا رب العالمين”