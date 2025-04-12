تشكيل بيراميدز لموقعة الأهلي.. ماييلي يقود الهجوم

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، بشكل كبير على ملامح تشكيل فريقه، لمواجهة الأهلي، اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في الجولة الثانية لمرحلة التتويج بالدوري المصري.

وتدور الشكوك حول جاهزية ثلاثي بيراميدز، وهم إبراهيم عادل، رمضان صبحي، والبوركيني بلاتي توريه، لخوض مباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلي.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، الاعتماد على الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي بشكل أساسي.

وجاء التشكيل المتوقع لبيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – علي جبر – محمود مرعي – محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف "قطة" – أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي – مصطفى فتحي.