أبرز مباريات اليوم السبت 12-4-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 12 - 4 - 2025 عدداً من المباريات الهامة ابرزها مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات كأس أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة
أوغندا X جامبيا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مصر X أنجولا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي X كريستال بالاس – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
برايتون X ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
نوتينجهام فورست X إيفرتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ساوثهامبتون X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
آرسنال X برينتفورد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال سوسيداد X ريال مايوركا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3
خيتافي X لاس بالماس – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيجو X إسبانيول – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ليجانيس X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
فينيسيا X مونزا – الساعة 3 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
انتر ميلان X كالياري – الساعة 6 مساء على قناة AD Sports 1 HD
يوفنتوس X ليتشي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
باير ليفركوزن X يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
هوفنهايم X ماينز 05 – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
بوروسيا مونشنجلادباخ X فرايبورج – الساعة 3:30 عصرا
بوخوم X أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا
هولشتاين كيل X سانت باولي – الساعة 3:30 عصرا
بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
موناكو X مارسيليا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4
تولوز X ليل – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ستراسبورج X نيس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الخليج X الفتح – الساعة 5:35 مساء على قناة SSC1 HD
الفيحاء X القادسية – الساعة 6 مساء على قناة SSC2 HD
النصر X الرياض – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
فاركو X سيراميكا كليوباترا – الساعة 4 عصرا على قناة 2 on sport
بيراميدز X الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة 1 on sport