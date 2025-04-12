أبرز مباريات اليوم السبت 12-4-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 12 - 4 - 2025 عدداً من المباريات الهامة ابرزها مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة





أوغندا X جامبيا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مصر X أنجولا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



مانشستر سيتي X كريستال بالاس – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

برايتون X ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

نوتينجهام فورست X إيفرتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامبتون X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

آرسنال X برينتفورد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ريال سوسيداد X ريال مايوركا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي X لاس بالماس – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو X إسبانيول – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليجانيس X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



فينيسيا X مونزا – الساعة 3 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

انتر ميلان X كالياري – الساعة 6 مساء على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس X ليتشي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



باير ليفركوزن X يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

هوفنهايم X ماينز 05 – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

بوروسيا مونشنجلادباخ X فرايبورج – الساعة 3:30 عصرا

بوخوم X أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا

هولشتاين كيل X سانت باولي – الساعة 3:30 عصرا

بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



موناكو X مارسيليا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X ليل – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ستراسبورج X نيس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الخليج X الفتح – الساعة 5:35 مساء على قناة SSC1 HD

الفيحاء X القادسية – الساعة 6 مساء على قناة SSC2 HD

النصر X الرياض – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



فاركو X سيراميكا كليوباترا – الساعة 4 عصرا على قناة 2 on sport

بيراميدز X الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة 1 on sport