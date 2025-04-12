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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم السبت 12-4-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم السبت 12 - 4 - 2025 عدداً من المباريات الهامة ابرزها  مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة 

 

أوغندا X جامبيا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مصر X أنجولا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة   

مانشستر سيتي X كريستال بالاس – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1  

برايتون X ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

نوتينجهام فورست X إيفرتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1  

ساوثهامبتون X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

آرسنال X برينتفورد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   

ريال سوسيداد X ريال مايوركا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي X لاس بالماس – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو X إسبانيول – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

ليجانيس X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة  beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

فينيسيا X مونزا – الساعة 3 عصرا على قناة AD Sports 1 HD      

انتر ميلان X كالياري – الساعة 6 مساء على قناة AD Sports 1 HD    

يوفنتوس X ليتشي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  

باير ليفركوزن X يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

هوفنهايم X ماينز 05 – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

بوروسيا مونشنجلادباخ X فرايبورج – الساعة 3:30 عصرا

بوخوم X أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا

هولشتاين كيل X سانت باولي – الساعة 3:30 عصرا

بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  

موناكو X مارسيليا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X ليل – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ستراسبورج X نيس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة 

الخليج X الفتح – الساعة 5:35 مساء على قناة SSC1 HD

الفيحاء X القادسية – الساعة 6 مساء  على قناة SSC2 HD

النصر X الرياض – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  

فاركو X سيراميكا كليوباترا – الساعة 4 عصرا  على قناة 2 on sport

بيراميدز X الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة 1 on sport

الدوري المصري الاهلي بيراميدز الدوري الانجليزي

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