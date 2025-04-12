لمتابعة نسبة الإنجاز.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مارينا 8

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع مارينا 8 لمتابعة حجم العمل ونسبة إنجاز أعمال تنفيذ المرافق للمشروع .

واستمع مدبولي لشرح حول حول حجم الإنجاز والذي بلغ ما يقرب من 43 %) حيث أن المشروع يشمل 243 مبني "فيلات وشاليهات و عمارات سكنية"، بإجمالى 917، بتكلفة إجمالية (5) مليارات تقريبا.

شدد مدبولي علي ضرورة الإلتزام التام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمنى المحدد للمشروع، وتذليل أي عقبات، لتنفيذ خطة الدولة فى الإنتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها.