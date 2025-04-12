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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس عامل زراعي 15 عامًا وتغريمه 105 آلاف جنيه للاتجار في المخدرات وإحراز أسلحة بسوهاج

محكمة مستأنف جنايات سوهاج
محكمة مستأنف جنايات سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة مالية قدرها 105 آلاف جنيه، بحق عامل زراعي يقيم بدائرة مركز دار السلام، بتهمتي الاتجار في المواد المخدرة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 مارس 2024، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم "محمود. ح. ا. ا"، 41 عامًا، ويعمل عاملًا زراعيًا ويقيم بقرية أولاد سالم بحري التابعة لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، وذلك بعد ورود معلومات تفيد باتجاره في المواد المخدرة.

وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته كميات من مخدري الميتامفيتامين والأفيون، بقصد الاتجار.

بالإضافة إلى سلاح ناري وعدد من الطلقات من ذات العيار، فضلًا عن سلاح أبيض عبارة عن "كتر"، وذلك دون تصريح قانوني.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، تم توجيه عدة اتهامات له من بينها الاتجار في المواد المخدرة، وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، إلى جانب إحراز سلاح أبيض.

وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه عن تهمة الاتجار في المخدرات.

والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عن إحراز الأسلحة بدون ترخيص، ليصل إجمالي العقوبة إلى 15 عامًا من السجن المشدد وتغريمه 105 آلاف جنيه.

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