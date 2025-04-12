اللجنة الإعلامية لمخيم طولكرم: الاحتلال دمر 396 منزلًا بشكل كامل حتى الآن

أفادت اللجنة الإعلامية لمخيم طولكرم، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، تشمل فرق مشاة وآليات ثقيلة، وسط استمرار الحصار والاقتحامات المتكررة، بحسب ما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأشارت اللجنة، إلى أن الاحتلال دمّر حتى الآن 396 منزلًا بشكل كامل، و2573 منزلًا آخر بشكل جزئي في كلا المخيمين، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات وتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل الاستيلاء على عدد من المنازل وتحويلها إلى ثكنات ونقاط عسكرية، في ظل تصاعد العمليات العسكرية والإجراءات التعسفية بحق السكان.