نتائج مذهلة.. لن تتوقع فوائد تناول حبة البركة يوميا| تمنع أخطر الأمراض

تعد حبة البركة من أفضل أنواع الأعشاب التي تساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض وتساعد في علاج الكثير وتعرف في بعض البلدان باسم الحبة السوداء.

ونعرض لكم اهم فوائد حبة البركة الصحية وفقا لما جاء في موقع ميديسن نت.

تحمي الأمعاء

يبدو أن بذور حبة البركة السوداء لها خصائص مضادة للقرحة ضد بكتيريا الملوية البوابية.

تعمل حبة البركة السوداء على مكافحة البكتيريا وتمنع التهاب القولون التقرحي الناخر .

تمنع الربو

يساعد تناول بذور حبة البركة عن طريق الفم مع الأدوية على تحسين الصفير والسعال ومشاكل التنفس الأخرى.

تشير العديد من الدراسات إلى أن حبة البركة السوداء قد تخفف أعراض الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ( COPD ) عندما تكون شدته منخفضة.

علاج المكورات العنقودية الذهبية القاتلة

المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين و هي عدوى قاتلة يصعب علاجها.

أفاد باحثون أن حبة البركة السوداء تستجيب بشكل جيد لدى المرضى الذين يعانون من MRSA.

تحتوي حبة البركة السوداء على مواد مضادة للميكروبات والبكتيريا تقتل البكتيريا عند ملامستها.

خفض ضغط الدم

يُساعد استخدام حبة البركة السوداء، إلى جانب أدوية أخرى، على خفض ضغط الدم ومع ذلك ولا يُنصح باستخدامها في حالات ارتفاع ضغط الدم الشديد .

علاج حصوات الكلى

إنها ممارسة قديمة لعلاج حصوات الكلى.

أثبت زيت حبة البركة فعالية ضد سمية الجنتاميسين الكلوية.

للحبة السوداء تأثير دفاعي ضد إصابة الكلى.

منع سرطان البنكرياس

إن المكون الأساسي في حبة البركة السوداء، الثيموكوينون، يقلل بشكل كبير من مستوى المركبات المسببة للالتهابات في سرطان البنكرياس.

علاج الحساسية

تمتلك حبة البركة السوداء تأثيرات مضادة للحساسية ويمكن اعتبارها علاجًا لالتهاب الأنف التحسسي .

في إحدى الدراسات، قام بعض الأشخاص بوضع زيت حبة البركة على أنوفهم لعلاج التهاب الأنف التحسسي الخفيف إلى المتوسط والشديد .

بعد ستة أسابيع، أفاد 9 من أصل 10 أشخاص أن أعراضهم قد انخفضت أو اختفت تمامًا.

صحة المرأة

يعتبر الحبة السوداء مصدرًا ممتازًا للحديد والكالسيوم، وبالتالي فهي مفيدة للمرضعات والحوامل والمرضعات.

يساعد تناول حبة البركة على زيادة إفراز حليب الثدي عند النساء لأنه يحتوي على نسبة عالية من مادة الثيمول التي تعمل على زيادة إفرازات الغدد الثديية.

يمكن أن يساعد وضع زيت يحتوي على حبة البركة السوداء على تخفيف آلام الثدي ألم أثناء الدورة الشهرية.

تزيد الخصوبة

تناول حبة البركة عن طريق الفم قد يحسن العقم عند الرجال.

قد يؤدي تناول بذور حبة البركة السوداء إلى زيادة عدد الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة عند الذكور ولكن من غير المعروف ما إذا كان يزيد من فرص الحمل .

تخفض نسبة السكر في الدم

تساعد الحبة السوداء الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني وللكمون الأسود القدرة على تقليل مقاومة الأنسولين وسكر الدم .

تقلل من خطر الإصابة بالنوبات

تحتوي بذور حبة البركة السوداء على مواد مضادة للتشنجات تعمل على تقليل النوبات الصرعية.

وفقاً لدراسة، فإن تناول بذور حبة البركة السوداء بشكل منتظم يساعد على تقليل نوبات الصرع لدى الأطفال المصابين بالصرع.

وتضمن البحث مراقبة الأطفال المصابين بالصرع الذين لم يعودوا يستجيبون للعلاج التقليدي.

خصائص مضادة للفيروسات

يساعد حبة البركة السوداء على تقليل الحمل الفيروسي في التهاب الكبد الوبائي سي .

تتمتع حبة البركة السوداء بخصائص مضادة للفيروسات ضد فيروس التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية المعدي.

تساعد على إنقاص الوزن

الحبة السوداء مثبطة للشهيةو تناولها يساعدك على الشعور بالشبع لساعات أطول.

تساعد حبة البركة السوداء على خفض مستوى السكر في الدم ويقلل الرغبة في تناول الطعام كما يساعد تناول حبة البركة السوداء بانتظام على خسارة الوزن.

مضادة للفطريات

تحتوي الحبة السوداء على خصائص مضادة للفطريات.

المستخلصات الميثانولية الموجودة في حبة البركة السوداء لها أقوى نشاط مضاد للفطريات.