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سعر ومواصفات أرخص سيارة رنج روفر 2025 في السعودية .. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات أرخص سيارة رنج روفر 2025 في السعودية .. تفاصيل

رنج روفر ايفوك
رنج روفر ايفوك
صبري طلبه

تعتبر السيارة رنج روفر إيفوك، واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ suv، والتي تقدم في السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 225 ألف ريال، وتعد من أرخص إصدارات العلامة المطروحة هناك.

الأداء الفني للسيارة رنج روفر إيفوك 

تعتمد السيارة رنج روفر إيفوك موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 200 حصان، و320 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبتقنيات الدفع الكلي للعجلات.

رنج روفر إيفوك 

تسارع السيارة رنج روفر إيفوك 

تصل السيارة رنج روفر إيفوك إلى سرعة قصوى تقدر بـ 216 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.5 ثانية.

استهلاك الوقود للسيارة رنج روفر إيفوك 

يصل متوسط استهلاك السيارة رنج روفر إيفوك من الوقود بحوالي 7.4 لتر، عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

رنج روفر ايفوك 

أبرز تجهيزات السيارة رنج روفر إيفوك 

تضم السيارة رنج روفر إيفوك كاميرا محيطة، حساسات حركة، منبه النقطة العمياء، تحديد المسارات، نظام ABS الفرامل المانع للإنغلاق، نظام المسارعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.

تضم السيارة رنج روفر إيفوك عجلة قيادة متعددة المهام، بلوتوث، بصمة داخلية وخارجية لسهولة التشغيل والإيقاف وفتح وغلق المركبة، نظام صوتي ترفيهي مميز، وسائد هوائية متقدمة للحماية.

رنج روفر إيفوك 

وتأتي السيارة رنج روفر إيفوك بجنوط رياضية، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.681 م، ومصابيح أمامية حادة الشكل مع إضاءة led، وبنسبة طول كلي بلغت 4.371 م، و1.996 م للعرض الكلي، وبارتفاع 1.649 م.

أسعار السيارة رنج روفر إيفوك موديل 2025 في السوق السعودي 

تبدأ أسعار السيارة رنج روفر إيفوك موديل 2025 في السعودية من 225,975 ريالا سعوديا، وصولًا إلى 299,115 ريالا سعوديا.

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