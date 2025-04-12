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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طلال أبو غزالة يحذر: قرارات ترامب قد تقود العالم نحو أزمة اقتصادية جديدة

ترامب
ترامب
محمد القاضي

أكد الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور طلال أبو غزالة، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمتعلقة بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي. 

وخلال لقاء عبر زووم ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أشار إلى أن هذه القرارات لا تستند إلى معايير اقتصادية واضحة، مما يجعل العالم يعيش في مرحلة "لا نظام ولا معايير". 

وشدد على أن الوضع الحالي يتجاوز مجرد التجارة والجمارك، حيث إن الاقتصاد يشمل السياسات المالية والنقدية التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية.

ولفت أبو غزالة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر تضرراً من هذه القرارات، نظراً لأنها المستورد الأكبر للمنتجات الصينية. 

وأوضح أن فرض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما ينعكس سلباً على الأسعار داخل السوق الأمريكية ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، لافتا إلى أن هذه السياسات قد تعيد للأذهان ما حدث عام 1930 عندما أدت السياسات الحمائية إلى الكساد الكبير، مما يشير إلى مؤشرات غير إيجابية للمستقبل.

وحول تأثير هذه القرارات على الدول الأخرى، أكد أبو غزالة أن الضرر سيكون محدوداً بالنسبة للدول التي لا تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة.

 وأوضح أنه يجب دراسة المنتجات التي يتم تصديرها إلى أمريكا وتلك التي يتم استيرادها منها، لتحليل التأثيرات المحتملة، مشيرا إلى أن الزيادة في الرسوم الجمركية لن تؤثر إلا بمبالغ بسيطة على الدول الأخرى، مما يعني أن التأثير المباشر سيكون ضئيلاً.

وشدد أبو غزالة على ضرورة توخي الحذر بشأن هذه التطورات الاقتصادية. وأكد أن قرارات ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يثير استياء المواطنين ويهدد الاستقرار الاقتصادي.

 ودعا إلى ضرورة وجود سياسات اقتصادية مدروسة ومنهجية لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق العالمية.

طلال أبو غزالة الرئيس الأمريكي ترامب

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