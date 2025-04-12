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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح مدرستين بإدارة طهطا التعليمية

أثناء جولة محافظ سوهاج
أثناء جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي، افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، مدرستي "ابن سينا الابتدائية" بقرية بنهو، و"نزالي داوود للتعليم الأساسي" بقرية الصفيحة، التابعتين لإدارة طهطا التعليمية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح العميد أ.ح نادر نبيل، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، والمهندس السيد أبو عقيل، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج.

وسليمان بخيت، وكيل مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى عامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا.

محافظة سوهاج

وقد استهل المحافظ الجولة بافتتاح مدرسة "ابن سينا الابتدائية" بقرية بنهو، والتي تم إنشاؤها بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، على مساحة 2358 مترًا مربعًا.

وتضم 22 فصلًا دراسيًا، منها 18 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و6 فصول لرياض الأطفال، بالإضافة إلى ملعب نجيل صناعي مجهز.

كما افتتح "سراج" مدرسة "نزالي داوود للتعليم الأساسي" بقرية الصفيحة، والتي أقيمت على مساحة 2410 مترًا مربعًا، بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه.

وتضم 22 فصلًا، منها 12 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و6 فصول لرياض الأطفال، بالإضافة إلى ملعب نجيل صناعي.

وأشاد محافظ سوهاج بالمستوى المتميز للإنشاءات بالمدرستين، مؤكدًا أنهما تمثلان إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وذلك من خلال تقليل كثافة الفصول، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق التفوق الدراسي.

ووجه المحافظ التهنئة لأهالي قريتي بنهو والصفيحة بمناسبة افتتاح المدارس الجديدة، داعيًا إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات هذه المنشآت التعليمية الحديثة.

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