تعليق ناري من محمود مسلم على خناقة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام

علق الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي، على ما تم تداوله في واقعة الخناقة الخناقة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام خلال افتتاح أحد المساجد في المحافظة.

وقال "مسلم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "لا أحد يتخيل أن يصل هؤلاء بالمسئولية إلى هذه الدرجة ويحدث مثل هذه التجاوزات وكان لابد من تحرك وزيرة التنمية المحلية وأن تحقق بنفسها".



وأضاف "هذا الخلاف ليس الأول بينهما وخلافاتهم منذ 6 أشهر والمحافظ فشل في حلها ويبدو أن لديه مشاكل مع الناس ولديه مشكلة مع نائب المحافظ وركب كاميرات في مكتب نائب المحافظ ونائب المحافظ أزالها، والوزيرة اكتفت بإقالة السكرتير العام".



وتابع "المحافظ لم يقدر على حل هذه المشاكل، ويبدو أنه حابب مثل هذا الخلاف وبعدها تستكمل الأعياد والاحتفالات وكأن شيئًا لم يحدث عندهم مشكلة في إدراج ما تمر به مصر ولا يدركوا حجم المخاطر التي تتعرض لها مصر وكيف يثق فيهم أهالي سوهاج والخلافات بين الثلاثة هي محل حكايات ونميمة مستمرة".