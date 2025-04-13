مصرع طيار أوكراني| سقوط مقاتلة «إف 16» فوق منطقة سومي بصواريخ روسية

ذكرت الخدمة الأوكرانية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلًا عن مصادر حكومية، أن صواريخ روسية أسقطت مقاتلة من طراز "إف-16" فوق منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل طيار أوكراني.

ويُعد ذلك ثاني حادث لفقدان كييف طائرة مقاتلة من هذا الطراز، بعد تحطم طائرة أولى في حادث خلال صيف العام الماضي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد، السبت، مقتل طيار كان يقود مقاتلة غربية من طراز "إف-16" أثناء مهمة قتالية.

وقال زيلينسكي: "الكابتن بافلو إيفانوف قُتل السبت خلال قتال أثناء قيادته طائرة (إف-16)"، معربًا عن تعازيه لعائلته.

وأضاف أنه سيتم توضيح ملابسات وفاة الطيار، البالغ من العمر 26 عامًا، كما أعلن منحه لقب "بطل أوكرانيا".

ولم تعلن السلطات الأوكرانية بعد تفاصيل ما حدث للمقاتلة.

يُذكر أنه عقب حادث تحطم الطائرة الأولى، قرر زيلينسكي آنذاك إقالة قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك.

وكانت أوكرانيا قد طالبت مرارًا بالحصول على طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" خلال صيف 2024، قبل أن تتسلّم عددًا من هذه الطائرات الأميركية الصنع من دول مثل بلجيكا، وهولندا، والدنمارك، والنرويج.

كما حصلت أوكرانيا لاحقًا على طائرات "ميراج" فرنسية الصنع.

وتستخدم القوات الأوكرانية هذه الطائرات بشكل رئيسي لصد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة الروسية.