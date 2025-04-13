جريمة حرب .. بيان عاجل من حماس بعد قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة

أدانت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، قصف الطيران الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في مدينة غزة، واصفة ذلك بأنه "جريمة حرب".

وقالت الحركة في بيان لها: "قصف مستشفى المعمداني وتدمير طائرات الاحتلال لمبنى الاستقبال والطوارئ، وتشريد المرضى والجرحى فيه؛ جريمة حرب جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي، ضمن مسلسل جرائمه الوحشية التي يرتكبها في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "هذه الجريمة الوحشية تؤكّد من جديد أننا أمام كيان إجرامي مارق على كل القوانين والأنظمة والأعراف الإنسانية، ويعمل بغطاء وتواطؤ أمريكي في ظل تعطيلٍ كامل لكافة أدوات المحاسبة الدولية".

وحملت حركة حماس " الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن جريمة الاحتلال الوحشية في مستشفى المعمداني، ونؤكّد أنها لم تكن لتقع لولا الضوء الأخضر الممنوح لها من واشنطن".

وتابع البيان: "على المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، ودولنا العربية والإسلامية؛ التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية، وتحمّل مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية لإنهاء هذه الإبادة الوحشية المستمرة في القطاع. شعوب الأمتين العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، أمام مسؤولية تاريخية اليوم، لمنع هذا الاستفراد الإجرامي بشعبنا الفلسطيني في غزة والإمعان في إبادته والتنكيل به، عبر تصعيد الحراك الجماهيري في كافة الساحات والميادين، والضغط بكل الوسائل لوقف المجزرة الوحشية في قطاع غزة".

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، المستشفى المعمداني، وسط مدينة غزة، الذي يخدم أكثر من مليون فلسطيني، متسببا بمعاناة عشرات المرضى والجرحى خرجوا إلى الشوارع المحيطة بالأسرة الطبية، دون علاج أو مأوى.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأن صاروخين أصابا مبنى داخل المستشفى بعد مهلة قصيرة، طلب خلالها الجيش الإسرائيلي إخلاء المستشفى.

واستهدف القصف مبنى يضم أقسام الباطنة والمختبر والصيدلة.

ولا توجد مستشفيات بديلة في مدينة غزة لاستقبال المرضى الذين تم إخلاؤهم، لا سيما بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء بغزة، خلال اجتياح المدينة.

