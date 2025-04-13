نجيب حكام منين .. محمد ناجي جدو يُثير الجدل بعد التعادل مع الأهلي

أبدى محمد ناجي جدو، المدرب العام في فريق بيراميدز غضبه إثر التعادل مع الأهلي، شاكيًا الظلم الذي تعرض له، عقب اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب جدو عبر حسابه على "إكس": "حكام محليين بيظلمونا، حكام أجانب بيظلمونا، نجيب حكام منين طيب !!".

وأضاف: "الحمد لله على النقطة اليوم أمام فريق كبير وقوي جدًا زي النادي الأهلي وأنت بتلعب 10 لاعبين وإن كنا نستحق الفوز في الحمد لله".

وأكمل: "التركيز الآن على نصف نهائي أبطال أفريقيا أمام أورلاندو وإن شاء الله يكون النهائي مصري خالص بين بيراميدز والأهلي".

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة تحديد البطل لبطولة الدوري الممتاز.