قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير عن تهجير سكان القطاع: مصر الوحيدة القادرة على تحطيم أحلام إسرائيل في غزة
النقل تكشف تفاصيل مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
في يوم واحد.. تحرير 1057 مخالفة ملصق إلكتروني
وزير الري يعلن حالة الطوارئ بالمحطات : لا مجال للأعطال وقت الاحتياج
أهم الأيام في التاريخ القبطي.. الكنيسة تحتفل بأحد السعف وسط فرحة عارمة وإقبال كبير| شاهد
بشرى من الأرصاد| موعد انتهاء الموجة الباردة.. وتفاصيل الطقس خلال الـ 4 أيام المقبلة
كيف يعلمنا الابتلاء الصبر ويقودنا إلى الله؟.. علي جمعة يرد
آي صاغة: أسعار الذهب ترتفع 315 جنيها خلال أسبوع
وزير الاتصالات يحقق حلم طالبة كفيفة في أسيوط بجهاز لاب توب ومنحة تدريبية
إلهام أبو الفتح تكتب: بشرى سارة
عرضوا حياة المواطنين للخطر في زفة فرح.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد 13 إبريل 2025.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الاتصالات يصل القليوبية لافتتاح عددا من المشروعات التكنولوجية

ر الاتصالات في القليوبية
ر الاتصالات في القليوبية
إبراهيم الهواري

وصل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، فى زيارة موسعة إلى محافظة القليوبية، لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية والتنموية ضمن مبادرتي "مصر الرقمية" و"حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة.

افتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية 


وتشمل الزيارة عددًا من المدن داخل المحافظة، من بينها بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية، في إطار جهود الوزارة لدعم البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين في المناطق المختلفة.


وتبدأ الجولة باستقبال الوزير في ديوان عام محافظة القليوبية، حيث يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة يهدف إلى تطوير البنية الرقمية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي.


 يتفقد الوزير خلال زيارته عددًا من المنشآت التكنولوجية والتعليمية والصحية، أبرزها زيارة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات، ومستشفى حميات بنها، وكلية الهندسة بجامعة بنها، بالإضافة إلى مركز "كرياتيفا" للإبداع وريادة الأعمال.


ومن المقرر أن يشارك في الزيارة  كل من داليا الباز  رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وذلك في إطار دعم مؤسسات الدولة المختلفة للجهود الرامية إلى تطوير القطاع الرقمي.


وتؤكد هذه الجولة على التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشمول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية في المحافظات، بما يتيح توفير خدمات حكومية أكثر كفاءة للمواطنين، إلى جانب تمكين الشباب من خلال مبادرات التدريب والتأهيل التكنولوجي.

وزير الاتصالات محافظة القليوبية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025

حالة الطقس

لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي

أرشيفية

عطل عالمي يضرب تطبيق واتساب .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 13-4-2025

كولر

إعلامي يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

رئيس الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب في حوار لصدي البلد: قرار اختيار مدينة الإسماعيلية عاصمة بيوت الشباب العربية ليس وليد صدفة

أمطار لمدة 72 ساعة وبرودة.. تحذير من حالة الطقس

الشتا رجع في أبريل | طقس مفاجئ وأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل

دونالد ترامب

أكبر عملية نصب في تاريخ أمريكا| كيف نفّذ ترامب مخطط التلاعب بالأسواق أمام أعين الجميع؟

بالصور

10 صور لـ عارضة الأزياء خطيبة حسام حبيب

الضحية الجديدة.. 10 صور لـ خطيبة حسام حبيب
الضحية الجديدة.. 10 صور لـ خطيبة حسام حبيب
الضحية الجديدة.. 10 صور لـ خطيبة حسام حبيب

فارق العمر صادم.. معلومات عن سارة الأردنية بعد أنباء خطبتها لـ حسام حبيب

حسام حبيب وسارة الأردنية
حسام حبيب وسارة الأردنية
حسام حبيب وسارة الأردنية

يعالج هذه الأمراض.. تعرف على فوائد قرع العسل

فوائد قرع العسل
فوائد قرع العسل
فوائد قرع العسل

طريقة عمل عجينة عيش الحواوشي وتتبيلته

طريقة عمل عجينة عيش الحواوشي وتتبيلته
طريقة عمل عجينة عيش الحواوشي وتتبيلته
طريقة عمل عجينة عيش الحواوشي وتتبيلته

فيديو

وفاة فنة أقلاش

عملية تجميل أنهت عمرها.. وفاة فنانة شهيرة في عمر الأربعين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد