وزير الاتصالات يصل القليوبية لافتتاح عددا من المشروعات التكنولوجية

وصل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، فى زيارة موسعة إلى محافظة القليوبية، لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية والتنموية ضمن مبادرتي "مصر الرقمية" و"حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة.

افتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية



وتشمل الزيارة عددًا من المدن داخل المحافظة، من بينها بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية، في إطار جهود الوزارة لدعم البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين في المناطق المختلفة.



وتبدأ الجولة باستقبال الوزير في ديوان عام محافظة القليوبية، حيث يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة يهدف إلى تطوير البنية الرقمية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي.



يتفقد الوزير خلال زيارته عددًا من المنشآت التكنولوجية والتعليمية والصحية، أبرزها زيارة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات، ومستشفى حميات بنها، وكلية الهندسة بجامعة بنها، بالإضافة إلى مركز "كرياتيفا" للإبداع وريادة الأعمال.



ومن المقرر أن يشارك في الزيارة كل من داليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وذلك في إطار دعم مؤسسات الدولة المختلفة للجهود الرامية إلى تطوير القطاع الرقمي.



وتؤكد هذه الجولة على التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشمول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية في المحافظات، بما يتيح توفير خدمات حكومية أكثر كفاءة للمواطنين، إلى جانب تمكين الشباب من خلال مبادرات التدريب والتأهيل التكنولوجي.