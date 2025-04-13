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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لو نفسك تحج وممعكش فلوس.. ردد 10 كلمات هتكون من ضيوف الرحمن

وقفة عرفة
وقفة عرفة
إيمان طلعت

قال تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ}، فمع اقتراب موسم الحج يشتاق الملايين من المسلمين بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك من تحول الظروف المادية والصحية بينه وبين زيارة الكعبة والمسجد النبوي، إلا أن الله قادر على كل شيء إذا قدر لك ان تحج أو تعتمر فلا يحول بينك وبين الظروف شيء، فمن تشتاق له نفسه أن يذهب للعمرة أو يؤدي فريضة الحج فعليه أن يدعو الله بكل يقين فالدعاء سلاح المؤمن القوي الذي به تتحقق المعجزات.

فالحج عبادة عظيمة والركن العظيم من أركان الإسلام ، وهو الركن الوحيد الذي نزلت بإسمه سورة فى القرآن ، وهى سورة الحج، فلا يوجد سورة اسمها سورة الزكاة ولا سورة الصوم أو الصيام.

فمن أراد أن يحج وحال بينه بين الحج القدرة المالية، فعليه أن يردد 3 كلمات يقولهم فى صلاته وسجوده ويدعو الله كثيرا، لعل الله يكرمه ويكون من ضيوف الرحمن هذا العام، والـ3 كلمات هم :"لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"، أكثر من التلبية هتجيلك الدعوة، وقوله له (يارب اجعلني من ضيوفك هذا العام).

دعاء لمن تشتاق نفسه للحج والعمرة

قال الشيخ يسري عزام، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إنه تعلم من أحد الصالحين دعاء لمن اراد ان يحج يقول هذا الدعاء، ولكن بشرط أن يردده بيقين.

(كريمُ رسولُ اللهِ واللهُ اكرمُ.. فهل فقيرُ بين الكريمينِ يُحرمُ) .

وأضاف “عزام”، خلال تصريح له، أنه ردد هذا الدعاء أثناء أحد الدروس الدينية، فقال أحد الحاضرين “والله لجربها اشوف كلام الشيخ دا بجد ولا لاء”.

وتابع عزام: فأصبح يرددها كل ليلة بعد صلاة العشاء “كريم رسول الله والله اكرم.. فهل فقير بين الكريمين يُحرم يارب عاوز احج”، فقابلني فى الحج وقال لي “ممعيش فلوس والدعوة بتاعتك جابتني الحج إزاي معرفش؟”.

كما اشار الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، الى أن من أراد أن يحج وحال بينه بين الحج القدرة المالية، فعليه أن يردد 3 كلمات يقولهم فى صلاته وسجوده ويدعو الله كثيرا، لعل الله يكرمه ويكون من ضيوف الرحمن هذا العام، والـ3 كلمات هم :"لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"، أكثر من التلبية هتجيلك الدعوة، وقوله له (يارب اجعلني من ضيوفك هذا العام).

دعاء للذهاب للحج

- «اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وفض علينا من رحمتك وكرمك وجودك يا الله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه».

- «اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين اللهم أكتب لنا سجدة على أرض مكة، اكتبها لي ولمن اشتاق لها».

- «اللهم أكرمنا بزيارة بيتك الحرام».

- «اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وأكرمنا بحج وعمرة مقبولة إن شاء الله في القريب العاجل».

- «اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة نبيك».

- «اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه عاجلًا غير اجلًا».

- «اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وانت راض عنا وارزقنا حسن الخاتمة وادخلنا جنة الفردوس مع الأبرار وأجرنا من النار أنا وكل من قال آمين».

دعاء الذهاب للعمرة مكتوب

اللهم قني عذاب النار يوم تبعث عبادك.
اللهم ارزقني الجنة بغير حساب.”
اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.”
“اللهم اجعله حجًا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور.
يا عالم ما في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلي النور.
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني وأخلف علي كل غائبة لي منك بخير.”

دعاء الذهاب للعمرة مكتوب دعاء للذهاب للحج دعاء لمن تشتاق نفسه للحج والعمرة

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