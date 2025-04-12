دعاء اليوم 14 شوال.. الإفتاء: بكلمتين تضمن سرعة الاستجابة

لاشك أن دعاء اليوم 14 شوال يعد من أهم الوصايا النبوية ، الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فضلاً عن أن دعاء اليوم 14 شوال من أعظم العبادات وأحرى الأدعية استجابة وأكثر سُبل النجاة من مصائب الدنيا ومهالكها، ولعل أكثر ما يُضاعف فضل دعاء اليوم 14 شوال ويزيد أهميته هو أنه يحمل بركة الأيام البيض بشهر شوال وهو أحد الأشهر الحُرم، كل هذا يجعل دعاء اليوم 14 شوال فرصة لا تُعوض ولا يفوتها عاقل.

دعاء اليوم 14 شوال

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بتحري أوقات الإجابة والأزمنة المباركة ، وعن دعاء اليوم 14 شوال ، فإن هناك صيغة مستجابة تفرج عن كل من أصابه هم أو غم أو كان في كرب فعليه أن يدعو الله تعالى ويستغفره ويتوب إليه.

وأوضحت “ الإفتاء” عن دعاء اليوم 14 من شوال ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل به هم أو غم قال : (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ).

وأشارت إلى أن اللجوء إلى الله عز وجل، والإكثار من العمل الصالح والاستغفار يرفع الهم والغم والحزن، لقول الله تعالى { الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ }.

وأضافت أن النبي محمد -صلي الله عليه وسلم، أشار إلى اسم الله تعالى وهو "الحي القيوم" ربط بين سرعة استجابة الدعاء بالحي القيوم، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم سر الدعاء بالحي القيوم، فهناك سر بالبدء بالدعاء "بالحي القيوم" يتعلق بالاستجابة، مشيرة إلى أن "الحي القيوم" اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فهو اسم من أسماء الله المركبة.

أدعية يوم 14 شوال