أساقفة بني سويف يترأسون قداس "أحد الشعانين" بمشاركة آلاف الأقباط

احتفلت صباح اليوم كنائس وأديرة محافظة بني سويف بالجناز العام ، وصلوات قداس عيد دخول " السيد المسيح " اورشليم ، أو أحد الشعانين أو احد الزعف ، ووسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن ، التي انتشرت بشكل كبير أمام الكنائس والأديرة .

حيث تراس نيافة الحبر الجليل " الانبا غبريال " أسقف بني سويف قداس عيد " أحد الشعانين " بكاتدرائية الشهيد العظيم مارمينا بشرق النيل وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة ووسط حضور كبير من شعب الكنيسة رافعين الورود واغصان الزيتون وقلوب جريد النخيل تعبيرا عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة

كما تراس نيافة الحبر الجليل " الانبا اسطفانوس " أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس العيد بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ببا بمشاركة عدد من كهنة الكنيسة وبحضور كثيف من شعب الكنيسة

وترأس أيضا قداس العيد القمص باسليوس الانبا بولا وكيل دير الانبا بولا ببوش وبمشاركة مجمع اباء الدير، كما ترأس القمص فام الانطوني وكيل دير الانبا انطونيوس ببوش قداس العيد بمشاركة آباء الدير.

وأقيمت صلوات مشابهة في كافة كنائس قري ومدن المحافظة

وعقب نهاية القداس اتشحت الكنيسة بالرايات السوداء وبدأت الكنيسة رحلة أسبوع الآلام والتي تنتهي بقداس عيد القيامة.

وطالب الانبا غبريال الأقباط في محافظة بني سويف برفع قلوبهم ضارعبن الي الله أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر ويعم الاستقرار والرخاء ربوع بلادنا وأن يحل السلام في كافة البلاد.