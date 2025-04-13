الكرملين: اللقاء بين بوتين وترامب سيعقد عاجلا أم آجلا



قالت وكالة تاس الروسية ناقلة عن المتحدث باسم الكرملين (مقر الحكم الروسي) إن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين و الأمريكي دونالد ترامب سيعقد عاجلا أم آجلا لكن يجب التحضير له.



أضاف الكرملين: “لقاء بوتين وترامب سيعقد ولكن في الوقت المناسب، علينا الاستعداد له”.

واعتبر الكرملين أن لقاء الرئيس الروسي بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف سيكون بالتأكيد خطوة إضافية نحو لقاء بوتين وترامب.

حول تطور العلاقات الروسية الأمريكية، قال الكرملين" كل شيء يسير بشكل جيد للغاية وهناك تبادل نشط ومنتظم للزيارات بين الممثلين الخاصين لروسيا والولايات المتحدة وتجري الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة عبر القنوات الخاصة بالأجهزة الأمنية وكذلك عبر وزارتي الخارجية".