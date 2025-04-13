قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب .. خبير يوجّه نصيحة للمواطنين | فيديو
شكل سرطان المستقيم وأعراضه .. هل يمكن إنقاذ المريض؟
لو نفسك تحج وممعكش فلوس.. ردد 10 كلمات هتكون من ضيوف الرحمن
التدخين أبرزها .. عادات يومية تدمر الكلى | احذرها
الهنيدي: تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية يهدف إلى تقريب جهات التقاضي
إعلان جوائز مهرجان جمعية الفيلم السنوي 51.. التفاصيل الكاملة
أقباط المنيا يحتفلون بأحد الشعانين.. شاهد
بدء أولى جلسات محاكمة قتلة شهيد الشهامة بالغردقة
تحتوي على كل ما تحتاجه.. غرفة مصممة خصيصا لنهاية العالم| ما القصة؟
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري
العالم في حالة تأهب .. كويكب غامض يقترب من القمر |فيديوجراف
أذكار الصباح مكتوبة.. رددها الآن تفتح لك أبواب الخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خروج مستشفى المعمداني بغزة عن الخدمة بشكل كامل.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال يوسف أبو كويك، مراسل “القاهرة الإخبارية” من غزة، إن المستشفى المعمداني هو المستشفى الـ36 الذي يدمره الاحتلال الإسرائيلي إما قصفا أو حرقا أو سيطرة خلال العمليات البرية، وهو المستشفى الذي ظل على مدار عام ونصف هو عصب المنظومة الصحية في غزة وشمال القطاع بعدما أخرج الاحتلال الإسرائيلي مستشفى دار الشفاء عن الخدمة.

وأضاف أبو كويك، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية منى عوكل، أن هذا المستشفى حوصر خلال العملية البرية واعتقل منه أطباء، ولكن ما جرى هذه المرة وهي ليست المرة الأولى التي يقصف فيها المستشفى المعمداني، وأنذر من كان داخل المشفى لدقائق فقط وسمح بإخراج المرضى بقسم الاستقبال والطوارئ قبل أن تغير الطائرات على المبنى.

وذكر أن مبنى الإسعاف والصيدلية والمختبرات والأشعة تضرر بشكل كبير، وكذلك قسم الاستقبال والطوارئ الذي يظل يستقبل الجرحى والشهداء خلال الساعات الماضية، وبهذا القصف أخرج الاحتلال المستشفى المعمداني عن الخدمة بشكل كامل.

غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الصحية المستشفى المعمداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025

حالة الطقس

لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

أرشيفية

عطل عالمي يضرب تطبيق واتساب .. تفاصيل

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده ..ورد مفاجئ من اللاعب

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده .. ورد مفاجئ من اللاعب

كولر

إعلامي يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 13-4-2025

ترشيحاتنا

حسام حبيب

أصغر منه بـ 20 سنة .. من هي خطيبة حسام حبيب الجديدة ؟

مى القاضي

أمي خاصمتني.. بدلة رقص تثير أزمة بين مي القاضي ووالدتها

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

الغاوي كسر الدنيا وفهد البطل في المركز الخامس .. أنجح 5 مسلسلات على Watch It

بالصور

التدخين أبرزها .. عادات يومية تدمر الكلى | احذرها

عادات يومية تدمر الكلى
عادات يومية تدمر الكلى
عادات يومية تدمر الكلى

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني
قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني
قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني

طريقة عمل السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمي

سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية

10 صور لـ عارضة الأزياء خطيبة حسام حبيب

الضحية الجديدة.. 10 صور لـ خطيبة حسام حبيب
الضحية الجديدة.. 10 صور لـ خطيبة حسام حبيب
الضحية الجديدة.. 10 صور لـ خطيبة حسام حبيب

فيديو

كويكب يصدم القمر

العالم في حالة تأهب .. كويكب غامض يقترب من القمر |فيديوجراف

حفل سيرين عبد النور

اقتحم المسرح.. معجب يفاجئ سيرين عبد النور بحفل الأردن

محاولة وضع كلب فى جوال

السكان بتشتكى.. القبض على حارس عقار حاول وضع كلب داخل جوال بمدينة نصر (فيديو)

وفاة فنة أقلاش

عملية تجميل أنهت عمرها.. وفاة فنانة شهيرة في عمر الأربعين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد