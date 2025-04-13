أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لمسابقة التفتيش بالمديريات الإقليمية، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين العاملين، وسعيًا منها إلى تعزيز منظومة المتابعة والتقييم المستمر، وسدّ العجز في بعض التخصصات الحيوية، في تخصص التفتيش الدعوي وذلك طبقًا للشروط والضوابط التالية:

• الشروط العامة للمتقدمين:

1.أن يكون المتقدم مسكنًا على الدرجة الثانية (أ) في العمل الدعوي.

2. أن يكون تقريره الوظيفي بتقدير ممتاز في آخر عامين على الأقل.

3. أن يكون المتقدم من العاملين في نفس المجموعة النوعية.

4. أن يقبل العمل ندبًا أو نقلًا في أي من المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، حسب احتياج العمل الفعلي.

5. ألا يكون قد سبق توقيع أي جزاء مخل بالشرف أو الأمانة خلال حياته الوظيفية.

• آلية التقديم:

على الراغبين في التقدم، تقديم طلباتهم مشفوعة ببيان حالة وظيفية حديث ومعتمد، إلى المديرية التابعين لها.

يجب أن يتضمن الطلب إقرارًا كتابيًا بقبول العمل في أي مديرية من مديريات الأوقاف، حال اجتياز الاختبارات، وفق ما تقتضيه حاجة العمل.

تُقدَّم الطلبات إلى المديرية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ هذا الإعلان، على أن تقوم كل مديرية برفع كافة الطلبات المستوفاة إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة.

ملاحظات هامة:

تُحدد الوزارة لاحقًا مواعيد الاختبارات التحريرية والشفوية بعد استيفاء الطلبات وفحصها.

يُعد هذا الإعلان فرصة حقيقية لكل مجتهد ومتميز من أبناء الوزارة لإثبات كفاءته والمشاركة الفعالة في تطوير الأداء الرقابي داخل المديريات.