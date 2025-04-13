الكيلو بـ 25جنيه.. نجاح باكورة إنتاج مزارع الاستزراع السمكي بالوادي الجديد

نجحت محافظة الوادى الجديد، فى تحقيق اعلي إنتاج من منظومة الاستزراع السمكى الحكومى على مستوى الوحدات المحلية القروية من خلال تنفيذ مشروعات بيئية لإنتاج الأسماك الطازجة والخالية من الملوثات نظرا لتربيتها وفقا لأفضل سبل الإنتاج الصحية والتى حققت وفرة إنتاجية كبيرة ومنها نجاح حصاد الحوض الثالث بمزرعة أسماك بنك الطعام المصري بقرية الشيخ مرزوق بالفرافرة، بإجمالي إنتاجية للمزرعة 25 طن تقريبًا، والتي يتم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال 14 منفذ تشمل منافذ الوحدات المحلية بالمدينة والقرى والجمعيات الأهلية. كما يتم طرح كميات من أسماك مفيض باريس بسعر 25 جنيه للكيلو من أسماك البلطى الطازجة.

وجرى صيد الحوض الثاني من إنتاج المزرعة السمكية بمركز الفرافرة، بكمية إنتاجية متوقعة 15 طن، في ضوء خطة المحافظة لتوفير الأسماك الطازجة بالسوق المحلي، وضمن جهود التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، وتم طرح الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك من خلال منافذ الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية بالفرافرة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن التوسع فى مشروعات الثروة السمكية بالمحافظة يهدف الى توفير أسماك طازجة بكافة أنواعها وبأسعار مخفضة كمنتج محلى نظيف وآمن ويحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة طوال العام والعمل على القضاء على مخاطر برك ومصارف الصرف الزراعي، والتي تهدد القرى والزراعات طول فصل الشتاء خاصة بواحة الداخلة بالإضافة الى توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة للمساهمة في خفض أسعار الأسماك بصورة كبيرة، والتي يجري إحضارها من المحافظات الساحلية في صورة مجمدة وبأسعار مرتفعة بأكثر من 30 % بسبب تكلفة النقل مضيفا إن هناك مساحات أخرى ستطرح أمام الاستثمار فى هذا المشروع للتوسع فيه.

وأعلنت المحافظة عن نجاح إنتاج أول باكورة أسماك المبروكة الطازجة التابعة لمشروع الاستزراع السمكي الحكومى بقرية البشندي التابعة لمركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد بحضور المهندس سلامة على محمد رئيس المركز والمهندس ماهر حسين نائب رئيس المركز والمهندس وليد عزوز رئيس القرية والدكتور بشندى شلبي رئيس قرية تنيدة وعدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط.

وجرى تنفيذ مشروع الاستزراع السمكى لأول مرة بالقرية فى ثلاثة أحواض على مساحة 1000 متر مربع لإنتاج الأسماك الطازجة والتى بدأت دورتها بانتاج أسماك المبروكة عالية القيمة الغذائية تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و تحت إشراف مسئولي الثروة السمكية بالمحافظة.

وأكد رئيس المركز، أنه يتم تطبيق الإستفادة القصوى من مياه المشروع بتدويرها لزراعة الأشجار المثمرة وغذاء الأسماك حيث جرى حصاد أول إنتاجية للمزرعة وسيتم طرحها بسعر 70 جنيه للكيلو بتخفيض حوالى 30% عن سعر السوق وذلك بالمنافذ الخاصة بالوحدة المحلية والقرى التابعة لها.