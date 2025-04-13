صلاح لا يقارن.. رسالة موثرة من عمرو الدرديري لنجم ليفربول

وجه الناقد الرياضي عمرو الدرديري رسالة الي محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول واحرازه هدف اليوم.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" تاريخ مصر الكروي في كفه وتاريخ محمد صلاح في كفه تانيه ، الاتنين عظماء بس صلاح لوحده لا يقارن ، ربنا يبارك فيك يابني ويحفظك ويخليك لمصر.



وتشير تقارير صحفية إلى أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، سيتقاضي 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بما يعادل حوالي 32 مليون جنيه مصري، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.

ووفقاً لما نشره موقع "يورو سبورت"، فإن تجديد عقد صلاح يضعه على مقربة من معادلة أو تجاوز 4 إنجازات تاريخية بارزة.