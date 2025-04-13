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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التعادل مع بيراميدز.. شوبير يكشف كوارث كولر بحق هؤلاء اللاعبين

شوبير يكشف كوارث كولر ضد هؤلاء بعد التعادل مع بيراميدز
شوبير يكشف كوارث كولر ضد هؤلاء بعد التعادل مع بيراميدز
علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، علي تعادل الفريق الأحمر أمام فريق بيراميدز في بطولة الدوري.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية عبر أون سبورت اف ام “بداية أزمات الأهلي في لقاء بيراميدز كانت بعد إصابة يحيى عطية الله حيث يحتاج إلى شهر للعودة إلى الملاعب".

وأضاف “الأهلي تلقى ضربة جديدة بعد إصابة كريم الدبيس في أنكل القدم، رغم نزوله بشكل قوي”.

وأضاف “ثنائية أكرم توفيق ومروان عطية ليست هي الأفضل، وكان يجب مشاركة عمرو السولية، ولماذا رحل أليو ديانج عن الأهلي، ونفس الأمر ينطبق على أحمد القندوسي”.

وتابع “كان يجب نزول جراديشار مبكراً، واتعجب من قرار استبدال أشرف بن شرقي رغم نقص خبرات محمد عبد الله حيث ظهر ذلك بشكل واضح في لقاء نادي الزمالك وتأثر اللاعب الشاب بالضغوطات”.

وزاد “اتعجب من عدم مشاركة محمد مجدي أفشة رغم تأثيره القوي مع الفريق الأحمر في المباريات، لماذا لا يشارك”.

وكشف “اتعجب من قرار عدم مشاركة حسين الشحات في الفترة الماضية، ثم يعود المدير الفني لمنحه الفرصة في لقاء بيراميدز”.

وأوضح “هناك غضب كبير بسبب تراجع الأداء بشكل واضح، ولكن السيناريو الأقرب هو تأجيل مناقشة المدير الفني لما بعد مباراتي صن داونز في ظل ضيق الوقت”.

وقال الإعلامي أحمد شوبير تصريحاته قائلاً” قوة النادي الأهلي أصبحت ليست موجودة في الوقت الحالي حيث هناك غياب تام للروح”.

واختتم “النادي الأهلي لديه أزمة واضحة في مواجهة صن داونز القادمة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز 

حسم التعادل الإيجابي ١-١ على أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الإعلامي أحمد شوبير الأهلي بيراميدز بطولة الدوري كريم الدبيس أكرم توفيق عمرو السولية أحمد القندوسي أفشة

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