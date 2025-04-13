بيراميدز يحتفل بتعادله مع الأهلي ويصف الشيبي بـ"صاحب الكرة"

احتفل نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالتعادل الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم أمس أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية صورًا للاعب الفريق، محمد الشيبي، وعلقت عليها بعبارة مقتضبة: "صاحب الكرة".



ويأتي هذا الاحتفال من جانب نادي بيراميدز في ظل اقتراب الفريق من حسم لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يعتبر التعادل مع المنافس التقليدي خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

ويعكس منشور بيراميدز الروح المعنوية العالية للاعبين والجهاز الفني والإدارة بعد هذه النتيجة الإيجابية في مشوار المنافسة على اللقب.