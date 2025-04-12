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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إن شاء الله تعدي.. شوبير يوجه رساله لاحمد القندوسي بعد تعرضه للإصابة

القندوسي
القندوسي
يمنى عبد الظاهر

شارك الإعلامي أحمد شوبير منشوراً بشأن إصابة اللاعب أحمد القندوسي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك
 

وكتب شوبير :" خالص الدعاء بالشفاء العاجل لـ أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فاركو.. إن شاء الله تعدي وتقوم بألف سلامة ".

تعرض أحمد القندوسي نجم سيراميكا كليوباترا، لإصابة بالغة الخطورة؛ بعد تدخل عنيف من ياسين الملاح لاعب فاركو، خلال مباراة الفريقين في بطولة الدوري.


وتدخل ياسين الملاح بشكل عنيف على أحمد القندوسي؛ ليتعرض الأخير لإصابة بالغة، بكسر في قدمه، ويتم نقله بسيارة الإسعاف على الفور إلى المستشفى.

وخاض سيراميكا كليوباترا، المباراة، بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد عادل - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - يوسف عفيفي.

الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - أحمد القندوسي - أيمن موكا.

الهجوم: فخري لاكاي - إسلام عيسى.
بينما يخض فاركو، المباراة، بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
خط الدفاع: جابر كامل - ياسين مرعي - بابكر ندياي - جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمد فخري - عزمي جوما - محمود عماد.

الهجوم: محمد عز - أحمد شريف - محمود فرحات.

أحمد القندوسي سيراميكا كليوباترا فاركو بطولة الدوري شوبير ياسين الملاح

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