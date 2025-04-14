قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يكشف عن إجراء جديد بشأن الرسوم الجمركية على الإلكترونيات
شيخ الأزهر يعود إلى مكتبه بعد تماثله للشفاء.. صور
تعرف على إيرادات فيلم رامي مالك The Amateur في عطلته الأسبوعية الأولى
تعليق صادم من شوبير على مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 14 أبريل 2025
هل يجوز تأخيره؟ موعد توزيع ميراث المتوفي بعد دفنه
إعلامي: زيزو سيقدم شكوى ضد الزمالك بسبب أزمة المستحقات المتأخرة
جدول إجازات 2025 الرسمية.. تحرير سيناء وشم النسيم وعيد الأضحى الأقرب
شريف عبد المنعم: تمسك الأهلي بالحكام الأجانب يعني إنه مش فارق معاه الدوري
ماهر مقلد يواصل جولاته لانتخابات نقابة الصحفيين بزيارة موقع صدى البلد
الذهب الملاذ الآمن| تراجعات في أسعار المعدن الأصفر.. والشعبة: سيعود للارتفاع
نقل رئيس البرازيل السابق بولسونارو إلى المستشفى إثر آلام حادة في البطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل طرق طبيعية لإخفاء علامات الشيب من الشعر

الشيب
الشيب
هاجر هانئ

يُعدّ الشيب أو الشعر الرمادي علامةً بارزةً على التقدم في السن، وينتج عن تفاعلٍ معقدٍ بين عوامل وراثية وبيئية وفسيولوجية، يكمن جوهر هذه العملية في الاستنزاف التدريجي للخلايا الصبغية، وهي خلايا متخصصة مسؤولة عن إنتاج الميلانين، الصبغة التي تُعطي الشعر لونه.
مع التقدم في السن، يقلّ نشاط هذه الخلايا الصبغية، وتتوقف في النهاية عن إنتاج الميلانين تمامًا، مما يؤدي إلى فقدان لون الشعر وظهور خصلاترمادية أو بيضاء،يُمكنك تجربة بعض العلاجات الطبيعية لإخفاء علامات الشيب من الشعر.

وصفات لإخفاء علامات الشيب من الشعر


١. زيت أو مسحوق الأملا (عنب الثعلب الهندي)
يُعد استخدام الأملا طريقة طبيعية رائعة لتغطية الشيب، تشتهر الأملا بغناها بفيتامين سي، الذي يعزز تصبغ الشعر ويمنع الشيب المبكر، يمكنكِ تدليك فروة رأسكِ بزيت الأملا أو عمل قناع للشعر باستخدام مسحوق الأملا الممزوج بالماء أو مكونات مغذية أخرى.

٢. زيت أوراق الكاري للشعر
أوراق الكاري غنية بمضادات الأكسدة والبروتينات التي تساعد على استعادة إنتاج الميلانين في بصيلات الشعر، مما يقلل من الشيب المبكر، كما أنها توفر طرقًا طبيعية فعالة لتلوين الشعر الرمادي، حضري زيتًا منزليًا للشعر عن طريق نقع أوراق الكاري في زيت جوز الهند أو زيت السمسم ووضعه بانتظام على فروة رأسكِ.
3.غسول الشاي الأسود
يحتوي الشاي الأسود على مضادات أكسدة وكافيين، مما يساعد على تغميق الشعر وإخفاء الشيب، حضّري كوبًا من الشاي الأسود المركز، واتركيه ليبرد، ثم استخدميه كغسول نهائي بعد غسل الشعر بالشامبو، اتركيه لبضع دقائق قبل شطفه بالماء.

خليط طبيعي للتخلص من شعر الشيب والصلع في ساعة واحدة


4. علاج عصير البصل

يحتوي عصير البصل على إنزيمات الكاتالاز التي قد تساعد في علاج الشيب الناتج عن الإجهاد التأكسدي، يُعدّ البصل أفضل علاج للشعر الرمادي، امزجي أو استخرجي عصير البصل وضعيه مباشرة على فروة رأسك، اتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا قبل شطفه جيدًا بشامبو خفيف.


5. قناع الحناء للشعر

الحناء صبغة طبيعية مشتقة من أوراق نبات لوسونيا إينرميس. بالإضافة إلى تلوين الشعر، تُقوّي الحناء جذع الشعرة وتُغذيها، مما يُعزز صحتها العامة، حضّري عجينة الحناء بخلط مسحوق الحناء مع الماء أو أي مكونات طبيعية أخرى ووضعها على شعرك، اتركيه لبضع ساعات قبل شطفه بالماء.
المصدر: nourishmantra

الشيب الشعر الرمادي الميلانين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

بعد قرار التبكير.. الموعد الجديد لصرف مرتبات أبريل 2025

زيزو

مفاجأة.. زيزو تواصل مع مسؤولي الزمالك ورحب بالعودة

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

محافظ الشرقية

حقيقة صفع محافظ الشرقية لمواطن على وجهه خلال إحدى جولاته

إسعاف

في يوم الصباحية.. مصرع عروسين اختناقا بالغاز بالقليوبية

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تستفيد من الدعم الإضافى؟

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تستفيد من الدعم الإضافى؟

مشغولات ذهبية

انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

520 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

جامعة طنطا في صدارة الجامعات المصرية والثالثة قاريا في الفيزياء الهندسية التطبيقية

جامعة طنطا في صدارة الجامعات المصرية والثالثة قاريا في الفيزياء الهندسية التطبيقية

قداس أحد الشعانين

الأنبا توما يترأس قداس أحد الشعانين بكنيسة مار جرجس بسوهاج

مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

مدير مهرجان الفضاءات: تأجيل ختام المهرجان ليوم الخميس

بالصور

سماء إبراهيم تشارك في مقدمة عروض مهرجان الفضاءات المسرحية .. صور

سماء ابراهيم
سماء ابراهيم
سماء ابراهيم

أطعمة تهدّئ أعصابك.. اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية

أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية
أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية
أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية

استخراج تصريح سفر .. الرابط والخطوات

استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر

فيديو

باسم سمرة

مفيش جزء تالت.. باسم سمرة يكشف كواليس مسلسل العتاولة

أحمد زكي

فقد بصره وكمل تمثيل.. مدير أعمال أحمد زكي يكشف عن مفاجأة للجمهور

محمد ثروت

محمد ثروت: لا يوجد مقارنة بيني وبين الفنان فريد شوقي

جمال سليمان

جمال سليمان: بدأت مشواري بأدوار رومانسية.. ومينفعش أقول إني اتظلمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد