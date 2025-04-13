9 نصائح بسيطة للحفاظ على صحة الكبد

يُعد الكبد أهم جهاز تنظيف في الجسم، إذ يساعد على إزالة السموم من مجرى الدم، ولكن هناك بعض العادات الغذائية و الصحية الخاطئة التي تؤدي إلي تدهور صحة الكبد ولابد من تجنبها للحافظ على الكبد.

يقدم قسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية وزراعة الأعضاء في مستشفى سنغافورة العام نصائح للحفاظ على صحة الكبد.

طرق للحفاظ على صحة الكبد

مارس الرياضة بانتظام واتبع نمط حياة نشط

ممارسة الرياضة بانتظام أساسية لصحة الكبد، فهي تقلل من إجهاد الكبد، وتزيد من مستويات الطاقة، وتساعد على الوقاية من السمنة - وهي عامل خطر لأمراض الكبد، استهدف ممارسة ١٥٠ دقيقة من التمارين الرياضية، مثل المشي السريع أو السباحة، أسبوعيًا. اتباع نظام غذائي متوازن وصحي: تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية وكثرة الألياف

ارتفاع مستويات الدهون في الدم (فرط شحميات الدم) وارتفاع مستويات الكوليسترول (فرط كوليسترول الدم) من الأسباب الشائعة لمرض الكبد الدهني، قلل من كمية الدهون المشبعة والمتحولة والمهدرجة في نظامك الغذائي.

توجد الدهون المشبعة في الأطعمة المقلية واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، بينما توجد الدهون المتحولة والمهدرجة في الأطعمة المصنعة، يخزن الكبد الدهون الغذائية الزائدة، وقد يؤدي تراكمها في النهاية إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، أما بالنسبة للبروتينات، فاختر المزيد من الأسماك واللحوم البيضاء والفاصوليا والمكسرات، وقلل من تناول اللحوم الحمراء. راقب وزنك

تُعد السمنة، وخاصةً سمنة البطن أو المنطقة الوسطى، عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض الكبد الدهني، مع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، يُمكنك الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه. تلقَّ التطعيم

تلقَّ التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي أ و ب، وكلاهما عدوى فيروسية في الكبد، ينتقل التهاب الكبد الوبائي أ من الطعام والماء الملوثين - تجنب المأكولات البحرية أو المحار النيئة أو الملوثة.

يمكن أن ينتقل التهاب الكبد الوبائي ب من خلال الاتصال الجنسي والدم الملوث والإبر.

توخَّ الحذر عند استخدام الأدوية والعلاجات التقليدية

تحتوي بعض هذه الأدوية أو العلاجات التقليدية التي تُصرف دون وصفة طبية على معادن ثقيلة أو سموم مجهولة، قد تُسبب هذه الأدوية تسممًا كبديًا أو تُسبب إجهادًا يؤثر على وظائف الكبد الطبيعية.

قد يُسبب الإفراط في تناول مكملات الأدوية التقليدية التهابًا في الكبد، وقد يؤدي إلى تلف كبدي لا رجعة فيه، أو حتى فشله، يُرجى استشارة طبيبك أو أخصائي أمراض الكبد قبل تناولها في حال وجود أي شك. توخَّ الحذر من حبوب إنقاص الوزن أو الحميات الغذائية غير التقليدية.

قد تحتوي حبوب إنقاص الوزن التي تُصرف دون وصفة طبية، والتي تُصرف دون وصفة طبية، على سموم ومكونات قد تُضر بالكبد، مثل:

الإيفيدرا (ما هوانغ بالصينية)

الكومبوتشا

النعناع البري

القلنسوة

القشرة

الشابارال

السمفيتون

الكافا

الحميات الغذائية غير التقليدية التي تُسبب تقلبات حادة في الوزن تُسبب ضغطًا مفرطًا على الكبد، توخَّ الحذر من أي نظام غذائي يَعِد بفقدان كميات كبيرة من الوزن في فترة قصيرة جدًا. عادةً ما تفتقر هذه الحميات الغذائية إلى العناصر الغذائية الأساسية، وهي ليست مفيدة للكبد، بل ضارة به.

احرص على اتباع حميات تنظيف الكبد وإزالة السموم منه. خلافًا للاعتقاد الشائع، لم يثبت أن أي نظام غذائي معين يُنظف الكبد. يُرجى استشارة طبيبك أو أخصائي التغذية لمساعدتك في اتباع نظام غذائي صحي.

7.احرص على حماية نفسك من التهاب الكبد الوبائي "ب" أو "ج"

لا يوجد لقاح متوفر حاليًا لالتهاب الكبد الوبائي "ج"، يمكن أن ينتقل التهاب الكبد الوبائي "ج" عن طريق الاتصال الجنسي أو عن طريق الاتصال الدموي.

مارس الجنس الآمن وتجنب المشاركة غير الضرورية لفرشاة الأسنان، وشفرات الحلاقة، والإبر، وغيرها من أدوات العناية الشخصية - فهذه الأدوات قد تنقل أيضًا التهاب الكبد الوبائي "ب" أو "ج".

إذا كنت حاملًا لالتهاب الكبد الوبائي "ب" أو "ج"، فاستشر طبيبك لإجراء فحص للكشف المبكر عن المشاكل، إذا كان والداك حاملين للفيروس أو كنت غير متأكد، فاخضع لفحص التهاب الكبد.

8.انتبه إذا كنت تعاني من داء السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع الكوليسترول:

يُشكل داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول متلازمة أيضية مصحوبة بالسمنة، مما يُشكل مخاطر كبيرة للإصابة بمرض الكبد الدهني.

إن السيطرة الجيدة على داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وتناول الأدوية، يُمكن أن تُساعد في الحد من تلف الكبد والوقاية منه، يُرجى المتابعة الدورية مع الطبيب.

قد تُسبب بعض أدوية خفض الكوليسترول أحيانًا آثارًا جانبية تُسبب مشاكل في الكبد، كما قد تُلحق بعض الأدوية الضرر بالكبد إذا كنت تتناول الكحول أثناء تناولها، أو إذا كنت تتناول العديد من الأدوية معًا، استشر طبيبك أو الصيدلي بشأن أدويتك إذا كنت في شك.

9.الإقلاع عن التدخين

هناك بعض الدراسات التي تربط بين تدخين السجائر والإصابة بسرطان الكبد، كما يمكن أن يزيد التدخين من الآثار السامة لبعض الأدوية (مثل الباراسيتامول) على الكبد.

المصدر: healthxchange