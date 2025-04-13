رنا سماحة تعلن عودتها وطفلها لمنزل الزوجية بحكم المحكمة

أعلنت الفنانة رنا سماحة حصولها على حكم من محكمة الأسرة يفيد بأحقيتها وطفلها بالعودة إلى منزلهما والإقامه به كمنزل حضانتها، وذلك بعد 3 أشهر من انفصالها عن والد طفلها الملحن سامر أبو طالب، بصور تجمعها بطفلها من حديقة المنزل.

جدير بالذكر إنه تستعد رنا لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "الهونولولو"، التي من المقرر طرحها قريبًا.

ومن المقرر أن تقوم رنا سماحة بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في دبي وتتعاون فيها مع المخرج اللبناني فادي الحداد وفهد الزاهد المالكين لشركة life Stylez studios، وتعد تلك الأغنية العمل الثالث الذي يجمعها بهما.

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة أغنية طرحت فى شهر رمضان المنقضي بعنوان "البركة" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت.

وأغنية أخرى بعنوان "عاملة عبيطة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، من ألحان سامر أبوطالب، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع خليل وشندي، إخراج حسام مجدي.